Sevgili Terazi, bu sıralar ilişkide uyumu daha çok önemsiyorsun ama huzur bozulmasın diye kendi ihtiyaçlarını bazen geri plana atabiliyorsun. Ay’ın Başak’a geçişi bugün biraz yalnız kalma isteği verebilir. Partnerin bunu yanlış anlarsa uzun açıklamalar yerine neye ihtiyacın olduğunu söylemen yeterli.

Bekarsan gizemli ve ulaşılması zor biri sana çekici gelebilir. Venüs-Plüton etkisi bu ilgiyi artırsa da karşılıklı duygular senin için önemli; bütün çabayı sen gösteriyorsan bunu görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…