Sevgili Koç, ilişkide heyecanı ve hareketi seviyorsun; her şey rutinleştiğinde çabuk sıkılabiliyorsun. Ay’ın Aslan’daki ilerleyişi de bugün bu yanını güçlendiriyor. Partnerinle küçük bir sürpriz yapmak ya da akşamın akışını değiştirmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekarsan enerjine ayak uyduran biri ilgini çekebilir. Ay Başak’a geçtiğinde ise yalnızca ilk kıvılcıma değil, karşındaki kişinin ne kadar tutarlı olduğuna da bakacaksın. Biraz heyecan, biraz güven bugün tam sana göre. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…