Gereğinden Fazla Sorumluluk Alan Kişilerin Ortak Noktaları
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Herkesin işine koşan, her ricaya 'tamam' diyen ve sonra altında ezilen birini tanıyor olabilirsiniz. Belki de o kişi sizsiniz. Uzmanlara göre gereğinden fazla sorumluluk alıp sonra pişman olanların bazı ortak kişilik özellikleri var. Örneğin, başkalarının mutluluğunu kendi görevleri sanmak gibi.
İşte o 6 özellik!
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Herkesin Mutluluğundan Kendilerini Sorumlu Tutuyorlar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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