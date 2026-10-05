Gereğinden Fazla Sorumluluk Alan Kişilerin Ortak Noktaları

1. Başkalarının mutluluğunu kendi görevleri sayıyorlar: Çevrelerindeki herkesin iyi olmasını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyorlar. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde etik alanında öğretim üyesi olan Eleanor Gordon-Smith'e göre bu, uzun vadede kırgınlığa dönüşüyor. Kişi zamanla kimin için ne yaptığının zihinsel bir listesini tutmaya başlıyor.

2. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorlar: Üstlendikleri işin eksiksiz olması gerektiğine inanıyorlar. Küçük bir hata bütün günlerini mahvedebiliyor. Bu yüksek standartlar, başarısız olma korkusuyla işi ertelemeye bile yol açabiliyor.