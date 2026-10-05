article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gereğinden Fazla Sorumluluk Alan Kişilerin Ortak Noktaları

Gereğinden Fazla Sorumluluk Alan Kişilerin Ortak Noktaları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 17:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Herkesin işine koşan, her ricaya 'tamam' diyen ve sonra altında ezilen birini tanıyor olabilirsiniz. Belki de o kişi sizsiniz. Uzmanlara göre gereğinden fazla sorumluluk alıp sonra pişman olanların bazı ortak kişilik özellikleri var. Örneğin, başkalarının mutluluğunu kendi görevleri sanmak gibi.

İşte o 6 özellik!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Herkesin Mutluluğundan Kendilerini Sorumlu Tutuyorlar

Herkesin Mutluluğundan Kendilerini Sorumlu Tutuyorlar

1. Başkalarının mutluluğunu kendi görevleri sayıyorlar: Çevrelerindeki herkesin iyi olmasını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyorlar. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde etik alanında öğretim üyesi olan Eleanor Gordon-Smith'e göre bu, uzun vadede kırgınlığa dönüşüyor. Kişi zamanla kimin için ne yaptığının zihinsel bir listesini tutmaya başlıyor.

2. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorlar: Üstlendikleri işin eksiksiz olması gerektiğine inanıyorlar. Küçük bir hata bütün günlerini mahvedebiliyor. Bu yüksek standartlar, başarısız olma korkusuyla işi ertelemeye bile yol açabiliyor.

'Hayır' Demek Onlar İçin Çok Zor

'Hayır' Demek Onlar İçin Çok Zor

3. Sınır koymayı bilmiyorlar: Bir ricayla karşılaştıklarında ilk tepkileri 'evet' oluyor. Herkesi memnun etmeye çalışırken kullanılmaya da açık hâle geliyorlar.

4. Hayır dediklerinde suçluluk duyuyorlar: Takvimleri dolup taşsa bile bir isteği geri çevirmek onlara ağır geliyor. Bu yüzden tükenene kadar yeni sorumluluklar almaya devam ediyorlar.

Evlilik ve aile terapisti Danielle B. Grossman'a göre sağlıksız sorumluluk duygusu, kişi 'hayır' dediğinde karşısındakinin vereceği tepkiyi kontrol etmekten kendini sorumlu tuttuğunda başlıyor.

Değerlerini Ne Kadar Yardımcı Olduklarıyla Ölçüyorlar

Değerlerini Ne Kadar Yardımcı Olduklarıyla Ölçüyorlar

5. Yardımseverliği öz değerle eşitliyorlar: Birinin sorununu çözemediklerinde suçluluk ve kendinden şüphe duyuyorlar. Kendi değerlerini ne kadar işe yaradıklarına bağlıyorlar.

6. Geride bırakmakta zorlanıyorlar: Başarısızlık olarak gördükleri bir durumun pişmanlığından kolay kolay kurtulamıyorlar. Bir aksilikten sonra yola devam etmek onlar için hiç kolay olmuyor.

Herkese yetişmek zorunda değilsiniz. Bazen en sağlıklı cevap 'hayır'.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın