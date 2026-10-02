Uzmanlar Herkese Yetişmeye Çalışırken Kendini Unutanların Yapması Gereken 13 Şeyi Açıkladı
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İşte yetişmesi gereken dosyalar, evde bekleyen sorumluluklar, telefonda cevap bekleyen mesajlar... Gün bittiğinde herkesin ihtiyacı karşılanmış oluyor ama sıra size gelmeden enerji tükeniyor. Üstelik kendinize birkaç saat ayırmaya kalktığınızda içinizde bir suçluluk duygusu kıpırdıyor.
Kişisel gelişim koçu Barrie Davenport'a göre bu suçluluğun bir karşılığı yok: Kendinize alan açmak, başkalarına verebileceğiniz enerjiyi de koruyor. Uzmanların önerdiği 13 yol, bunun gündelik hayatta nasıl yapılabileceğini gösteriyor.
Kaynak: Live Bold and Bloom
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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