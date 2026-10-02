Uzmanlar Herkese Yetişmeye Çalışırken Kendini Unutanların Yapması Gereken 13 Şeyi Açıkladı

1. Sınırlarınızı netleştirin

Neye 'evet', neye 'hayır' diyeceğinizi önce kendiniz bilmelisiniz. Mesai bittikten sonra iş telefonlarına bakmamak ya da hafta sonunu bütünüyle başkalarının planlarına bırakmamak gibi sınırlar, ancak dile getirildiğinde işe yarıyor. Karşınızdakinin bunu kendiliğinden anlamasını beklemek çoğu zaman kırgınlıkla bitiyor.

2. Yardım istemekten çekinmeyin

Her yükü tek başınıza taşımak zorunda değilsiniz. Eşinizden, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan somut bir destek istemek, örneğin bir akşam çocuklarla onların ilgilenmesini rica etmek, ilişkiyi zayıflatmıyor. Aksine neye ihtiyaç duyduğunuzu açıkça söylemek, size nasıl yardım edebileceklerini anlamalarını kolaylaştırıyor.

3. Gerekirse bir uzmana başvurun

Uzun süredir devam eden yorgunluk, yoğun stres ya da içinden çıkamadığınız duygular varsa bir psikologla görüşmek iyi bir seçenek. Profesyonel destek almak başaramadığınız anlamına gelmiyor, yalnızca yaşadıklarınıza başka bir pencereden bakmanızı sağlıyor.

4. Yaşadığınız yeri küçük adımlarla düzenleyin

Dağınık bir ev, bitmeyi bekleyen işler gibi zihinde de yer kaplıyor. Evi bir günde baştan aşağı değiştirmek yerine kullanmadığınız eşyaları ayırmak, çalışma masanızı toplamak ya da bir köşeye birkaç bitki koymak bile fark yaratıyor.

5. Bedeninizi besleyin

Burada amaç katı diyetler değil. Gün içinde yeterince su içmek, öğün atlamamak ve tabakta sebzeye daha fazla yer açmak iyi bir başlangıç. Sevdiğiniz yiyecekleri tamamen yasaklamak yerine dengeyi kurmak daha uzun soluklu bir alışkanlık sağlıyor.