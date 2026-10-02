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Mercan Köşk'ün Başrolleri Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Sessiz Sedasız Ayrıldı!

Mercan Köşk'ün Başrolleri Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Sessiz Sedasız Ayrıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 12:59
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Cumartesi akşamları atv ekranında izleyiciyle buluşan “Mercan Köşk” dizisinin başrol oyuncularından üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın yaklaşık iki yıldır süren ilişkisini sessiz sedasız sonlandırdığı öğrenildi. Üstelik bu, çiftin ilk ayrılığı da değil. İkili, dizide birlikte çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın bir reklam çekiminde başlayan tanışıklığı, zamanla aşka dönüştü.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın bir reklam çekiminde başlayan tanışıklığı, zamanla aşka dönüştü.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın ilişkisi, 2024 yılında magazin gündemine girdi. İkilinin yolları daha önce bir reklam projesinde kesişmişti ancak o dönem aralarında romantik bir yakınlaşma yaşanmamıştı. Aynı ajansta olmaları nedeniyle farklı etkinliklerde karşılaşmaya devam eden oyuncular, zaman içinde birbirlerine başka bir gözle bakmaya başladı.

Aka, İbrahim Selim’in programında ilişkilerinin başlangıcını anlatırken ilk adımı kendisinin attığını söylemişti. Sancaktutan’ın başlangıçta ilişkiye mesafeli yaklaştığını, kendisinin ise onu ikna etmek için uğraştığını anlatan oyuncu, hakkında oluşan çapkınlık imajının da bu süreçte etkili olduğunu belirtmişti. Böylece birlikte çalışırken başlayan tanışıklıkları, daha sonra özel hayatlarına taşınmıştı. 

Sancaktutan’ın ilişkisinin başında yaptığı açıklama da uzun süre konuşuldu. Daha önce muhabirlerin özel hayatına ilişkin sorularına verdiği “Ortalıkta adam kalmadı” yanıtının ardından, Aka’yla birlikteliği başlayınca şu sözleri kullanmıştı:

“Kubilay çok romantik. ‘Adam yok’ dedim, alasını buldum.”

Birlikte yaptıkları paylaşımlar ve birbirleri hakkındaki açıklamalarıyla takip edilen çift, ilişkisini tamamen gözlerden uzak yaşamıyordu. Bu nedenle sosyal medya hesaplarında yaptıkları değişiklikler de kısa sürede fark ediliyordu. Nitekim ilk ayrılık haberinin öncesinde birlikte çekilmiş fotoğraflarının kaldırılması, ilişkileri hakkında soruların yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.

Şubat ayında ayrılan çift, birkaç ay sonra ilişkisine yeniden bir şans verdi.

Şubat ayında ayrılan çift, birkaç ay sonra ilişkisine yeniden bir şans verdi.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın ayrılık haberi, şubat 2026’da basına yansıdı. İkili, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırmış ve birbirlerini takipten çıkmıştı. Böylece bir süredir ilişkilerinde sorun olup olmadığı konuşulan çiftin yollarını ayırdığı haberleri yayımlandı.

O dönem ayrılığın nedenine ilişkin farklı iddialar da gündeme geldi. Ancak bunlar çiftin doğruladığı açıklamalar değildi. 

Ayrılığın ardından Aka, bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Bilecik’e gitti. Terhis sonrası paylaştığı fotoğraflara Sancaktutan’ın bıraktığı, ardından geri çektiği beğeni ise yeniden konuşulmaya başladı. Mayıs ayında birbirlerini tekrar takip etmeleri, barışma ihtimalini gündeme getiren bir başka gelişmeydi. 

Bu sırada oyuncuların aynı dizide buluşacağı da öğrenildi. Mercan Köşk’ün başrollerinde yer almak üzere anlaşan Aka ve Sancaktutan, bu kez özel hayatlarının yanında ortak projeleriyle gündemdeydi. 

Barışma haberleri yalnızca sosyal medya hareketleriyle sınırlı kalmadı. Aka, daha sonra yaptığı açıklamada Sancaktutan’la ilişkilerinin devam ettiğini söyledi. Böylece şubat ayındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya geldikleri de kendi açıklamasıyla netleşti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ilişkilerini yeniden sonlandırdı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ilişkilerini yeniden sonlandırdı.

İlişkilerine bir şans daha veren çift hakkında bu kez yeni bir ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş’ın 1 Ekim’de yayımladığı habere göre, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan bir süre önce karşılıklı konuşarak yollarını ayırdı.

Altuntaş, bilgilerin setten geldiğini belirterek Tarsus’ta çekilen Mercan Köşk’ün ilk bölümlerinde çiftin birlikteliğinin devam ettiğini aktardı. Habere göre ayrılık, dizinin çekimleri sürerken yaşandı.

Oyuncuların özel hayatındaki bu gelişme, ortak projelerini ise sonlandırmadı. Altuntaş’ın aktardığına göre ikilinin iş arkadaşlığı devam ediyor. Aka ve Sancaktutan, verdikleri röportajlarda birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını da dile getiriyor. 

Yani ilişkilerinin bittiği yönündeki haberin ardından, ikiliyi Mercan Köşk’te birlikte izlemeye devam edeceğiz. Yeni ayrılığın nedenine ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadığı için, önceki dönemde konuşulan iddiaları bu gelişmeyle ilişkilendirmek mümkün değil. Haberde öne çıkan bilgi, kararın karşılıklı konuşularak alındığı ve set arkadaşlığının sürdüğü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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