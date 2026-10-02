Mercan Köşk'ün Başrolleri Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Sessiz Sedasız Ayrıldı!
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Cumartesi akşamları atv ekranında izleyiciyle buluşan “Mercan Köşk” dizisinin başrol oyuncularından üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın yaklaşık iki yıldır süren ilişkisini sessiz sedasız sonlandırdığı öğrenildi. Üstelik bu, çiftin ilk ayrılığı da değil. İkili, dizide birlikte çalışmaya devam ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın bir reklam çekiminde başlayan tanışıklığı, zamanla aşka dönüştü.
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Şubat ayında ayrılan çift, birkaç ay sonra ilişkisine yeniden bir şans verdi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ilişkilerini yeniden sonlandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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