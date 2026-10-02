Mercan Köşk'ün Başrolleri Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Sessiz Sedasız Ayrıldı!

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ın ilişkisi, 2024 yılında magazin gündemine girdi. İkilinin yolları daha önce bir reklam projesinde kesişmişti ancak o dönem aralarında romantik bir yakınlaşma yaşanmamıştı. Aynı ajansta olmaları nedeniyle farklı etkinliklerde karşılaşmaya devam eden oyuncular, zaman içinde birbirlerine başka bir gözle bakmaya başladı.

Aka, İbrahim Selim’in programında ilişkilerinin başlangıcını anlatırken ilk adımı kendisinin attığını söylemişti. Sancaktutan’ın başlangıçta ilişkiye mesafeli yaklaştığını, kendisinin ise onu ikna etmek için uğraştığını anlatan oyuncu, hakkında oluşan çapkınlık imajının da bu süreçte etkili olduğunu belirtmişti. Böylece birlikte çalışırken başlayan tanışıklıkları, daha sonra özel hayatlarına taşınmıştı.

Sancaktutan’ın ilişkisinin başında yaptığı açıklama da uzun süre konuşuldu. Daha önce muhabirlerin özel hayatına ilişkin sorularına verdiği “Ortalıkta adam kalmadı” yanıtının ardından, Aka’yla birlikteliği başlayınca şu sözleri kullanmıştı:

“Kubilay çok romantik. ‘Adam yok’ dedim, alasını buldum.”

Birlikte yaptıkları paylaşımlar ve birbirleri hakkındaki açıklamalarıyla takip edilen çift, ilişkisini tamamen gözlerden uzak yaşamıyordu. Bu nedenle sosyal medya hesaplarında yaptıkları değişiklikler de kısa sürede fark ediliyordu. Nitekim ilk ayrılık haberinin öncesinde birlikte çekilmiş fotoğraflarının kaldırılması, ilişkileri hakkında soruların yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.