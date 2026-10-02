Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu: Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Görenleri Şaşırttı
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Yaprak Dökümü’nün Hayriye Hanım’ını hatırlayanlar burada mı? Bir dönem Türk televizyonunun en bilinen anne karakterlerinden birine hayat veren Güven Hokna’nın son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncunun değişimi ve verdiği kilolar dikkat çekti.
Kaynak: 2. Sayfa
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Güven Hokna, Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye rolüyle Türk dizi tarihinin unutulmaz annelerinden biri oldu.
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Verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna’nın son hali, “Nerede Hayriye Hanım?” yorumlarını getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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