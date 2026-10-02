Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu: Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi pek çok yapımda rol alan Güven Hokna, Türk televizyonunun sevilen isimleri arasında yer aldı. Ancak seyircinin hafızasına asıl kazınan isim, Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Hayriye Tekin oldu.

“Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım” denince akla ilk gelen ikili, Halil Ergün ile Güven Hokna. Dizide Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen de başrollerde yer alıyordu. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularının hâlâ sosyal medyada en çok merak edilen isimler arasında olmasıyla da hatırlanıyor.

Hokna ise uzun süredir kameralardan ve medyadan uzak bir hayat sürüyor. Zaman zaman paylaştığı görüntüler, her seferinde hayranlarının ilgisini çekiyor.