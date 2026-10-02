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Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu: Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu: Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın Son Hali Görenleri Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 13:33
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Yaprak Dökümü’nün Hayriye Hanım’ını hatırlayanlar burada mı? Bir dönem Türk televizyonunun en bilinen anne karakterlerinden birine hayat veren Güven Hokna’nın son görüntüleri sosyal medyada  gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncunun değişimi ve verdiği kilolar dikkat çekti.

Kaynak: 2. Sayfa

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Güven Hokna, Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye rolüyle Türk dizi tarihinin unutulmaz annelerinden biri oldu.

Güven Hokna, Yaprak Dökümü’ndeki Hayriye rolüyle Türk dizi tarihinin unutulmaz annelerinden biri oldu.

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi pek çok yapımda rol alan Güven Hokna, Türk televizyonunun sevilen isimleri arasında yer aldı. Ancak seyircinin hafızasına asıl kazınan isim, Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Hayriye Tekin oldu.

“Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım” denince akla ilk gelen ikili, Halil Ergün ile Güven Hokna. Dizide Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen de başrollerde yer alıyordu. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularının hâlâ sosyal medyada en çok merak edilen isimler arasında olmasıyla da hatırlanıyor.

Hokna ise uzun süredir kameralardan ve medyadan uzak bir hayat sürüyor. Zaman zaman paylaştığı görüntüler, her seferinde hayranlarının ilgisini çekiyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna’nın son hali, “Nerede Hayriye Hanım?” yorumlarını getirdi.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Hokna’nın son hali, “Nerede Hayriye Hanım?” yorumlarını getirdi.

Yaprak Dökümü’ndeki halinden pek eser kalmayan usta oyuncu, fazla kilolarından kurtulmuş ve adeta incecik kalmış. Son halini görenler gözlerine inanamadı. 

Sosyal medyayı ara sıra kullanan Hokna, aylar önce paylaştığı son görüntüyle yeniden gündeme gelmişti. Fit görünümü, enerjik hali ve özenli tarzı dikkat çekmiş; saçlarını boyatmayı ihmal etmeyen ismin, bakımlı görünümü hayranlarından tam not almıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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