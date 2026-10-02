Engin Öztürk’ün Gizem Karaca’nın Kızı Leyla Yaz’ı İzlediği Anlar İçimizi Eritti!

Gizem Karaca, oyunculuk kariyerinin yanında İstanbul’dan uzaklaşarak kurduğu yaşamla da sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, evliliğinin ardından İzmir’e yerleşmişti. Zaman zaman bahçesinden ve günlük hayatından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine bu yaşamından küçük kesitler gösteriyordu.

Karaca ile Ekmekçi, 26 Haziran 2025’te kızları Leyla Yaz’ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba oldu. İzmir’de doğum yapan oyuncunun annelik haberi de kısa sürede basına yansıdı. Çift, kızları için Leyla Yaz adını tercih etmişti.

O günden bu yana Karaca’nın paylaşımlarında kızının büyümesine eşlik eden anlar da yer almaya başladı. Bir dönem hamilelik haberini konuştuğumuz oyuncunun hesabında artık Leyla Yaz’ın ilkleri, birlikte geçirdikleri günler ve ailece kutladıkları özel anlar var.

Karaca, bütün bunları yalnızca özel günlerle sınırlı tutmuyor. Kızının günlük yaşamından paylaştığı küçük anlar da takipçilerinin karşısına çıkıyor. Bu kez ise Leyla Yaz’ın yanında, ekranlardan tanıdığımız başka bir isim vardı: Engin Öztürk.