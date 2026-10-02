article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Engin Öztürk’ün Gizem Karaca’nın Kızı Leyla Yaz’ı İzlediği Anlar İçimizi Eritti!

Engin Öztürk’ün Gizem Karaca’nın Kızı Leyla Yaz’ı İzlediği Anlar İçimizi Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 12:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu kez başrolde Leyla Yaz var! Gizem Karaca, kızıyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Son görüntülerde anne-kıza Engin Öztürk de eşlik etti. Leyla Yaz’ın hareketlerini gülümseyerek izleyen oyuncu, alkışlarıyla da onun neşesine ortak oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gizem Karaca, İzmir’de kurduğu hayatına geçtiğimiz yıl anneliği de ekledi.

Gizem Karaca, İzmir’de kurduğu hayatına geçtiğimiz yıl anneliği de ekledi.

Gizem Karaca, oyunculuk kariyerinin yanında İstanbul’dan uzaklaşarak kurduğu yaşamla da sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, evliliğinin ardından İzmir’e yerleşmişti. Zaman zaman bahçesinden ve günlük hayatından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine bu yaşamından küçük kesitler gösteriyordu. 

Karaca ile Ekmekçi, 26 Haziran 2025’te kızları Leyla Yaz’ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba oldu. İzmir’de doğum yapan oyuncunun annelik haberi de kısa sürede basına yansıdı. Çift, kızları için Leyla Yaz adını tercih etmişti.

O günden bu yana Karaca’nın paylaşımlarında kızının büyümesine eşlik eden anlar da yer almaya başladı. Bir dönem hamilelik haberini konuştuğumuz oyuncunun hesabında artık Leyla Yaz’ın ilkleri, birlikte geçirdikleri günler ve ailece kutladıkları özel anlar var.

Karaca, bütün bunları yalnızca özel günlerle sınırlı tutmuyor. Kızının günlük yaşamından paylaştığı küçük anlar da takipçilerinin karşısına çıkıyor. Bu kez ise Leyla Yaz’ın yanında, ekranlardan tanıdığımız başka bir isim vardı: Engin Öztürk.

Leyla Yaz’ın büyümesine, Gizem Karaca’nın paylaştığı ilk adımlar ve doğum günü kareleriyle şahit oluyoruz.

Ünlülerin çocuklarını ilk doğum haberlerinden tanıyıp bir süre sonra yürürken görmek, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlatıyor. Leyla Yaz da bu isimlerden biri. Karaca’nın kızını kucağına aldığı haberinin ardından, birlikte geçirdikleri anlar ve Leyla Yaz’ın büyümesine dair paylaşımlar gelmeye devam etti.

Oyuncu, mayıs ayında kızının yürümeye başladığı görüntüleri paylaşmış ve “Daha hazır değilim” sözleriyle duygularını anlatmıştı. 

Haziran ayında ise aile, Leyla Yaz’ın birinci yaşını kutladı. Karaca, doğum günü hazırlıklarını ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kendi elleriyle yaptığını anlattı. 

İlk adımlar, doğum günü ve günlük paylaşımlar derken Leyla Yaz’ı farklı anlarda görmeye başladık. Son görüntüler de bu küçük aile albümüne bir dost buluşmasını ekledi. Bu kez dikkat çeken yalnızca Leyla Yaz’ın sevimli hareketleri değil, onu izleyen Engin Öztürk’ün tepkisiydi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın