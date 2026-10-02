Engin Öztürk’ün Gizem Karaca’nın Kızı Leyla Yaz’ı İzlediği Anlar İçimizi Eritti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu kez başrolde Leyla Yaz var! Gizem Karaca, kızıyla geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Son görüntülerde anne-kıza Engin Öztürk de eşlik etti. Leyla Yaz’ın hareketlerini gülümseyerek izleyen oyuncu, alkışlarıyla da onun neşesine ortak oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gizem Karaca, İzmir’de kurduğu hayatına geçtiğimiz yıl anneliği de ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leyla Yaz’ın büyümesine, Gizem Karaca’nın paylaştığı ilk adımlar ve doğum günü kareleriyle şahit oluyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın