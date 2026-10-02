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Antik Dünyanın En Güzel Şehirleriydiler: Dünyadaki 10 Kentin 3'ü Türkiye'de

Antik Dünyanın En Güzel Şehirleriydiler: Dünyadaki 10 Kentin 3'ü Türkiye'de

Kütahya Çorum Kars
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 12:31
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Tarihi kitaplardan değil, yaşandığı yerde okumak isteyenler için hâlâ ayakta duran 10 antik kent var. Üstelik bunların üçü Türkiye'de.

Listenin Türkiye ayağı bir hafta sonu rotası kadar yakın: Çorum'dan Kars'a, oradan Kütahya'ya uzanıyor. Diğer duraklar ise Türkmenistan'dan Cezayir'e, Lübnan'dan Tayland'a kadar dağılıyor. 

Gelin, antik dünyanın şehirlerini keşfedelim.

Kaynak

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Hattuşa (Çorum, Türkiye)

Hattuşa (Çorum, Türkiye)

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa, yaklaşık MÖ 1600'den itibaren Hitit İmparatorluğu'nun başkentiydi. Hititler bu kentten yönettikleri toprakları diplomaside ve savaşta Mısır'la boy ölçüşecek güce ulaştırdı. Kent, MÖ 1200 civarında gerilemeye başladı.

Bugün ziyaretçileri iki yanında taştan aslan heykelleri olan Aslanlı Kapı ve Büyük Mabet karşılıyor. Hemen yakındaki Yazılıkaya açık hava tapınağında ise Hitit tanrılarının kayalara oyulmuş kabartmaları görülebiliyor. Hattuşa 1986'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde.

Ani (Kars, Türkiye)

Ani (Kars, Türkiye)

Kars'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ani, Arpaçay kıyısında, Ermenistan sınırının hemen yanında yükseliyor. Kökleri MS 5. yüzyıla uzanan kent, 10 ve 11. yüzyıllarda zenginliğiyle İstanbul ve Kahire'yle yarışıyordu.

Ortaçağ Ermeni mimarisinin en geniş örneklerini barındıran kentin simgesi, mimar Trdat'ın tasarladığı ve kubbesi kısmen ayakta kalan Ani Katedrali. 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'ın fethettiği kentte, Anadolu'nun ilk Türk camilerinden sayılan Ebu'l-Menuçehr Camii de bulunuyor. Ani, 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Aizanoi (Kütahya, Türkiye)

Aizanoi (Kütahya, Türkiye)

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi, MÖ 3. yüzyılda Helenistik dönemde kuruldu, asıl parlak günlerini ise Roma döneminde yaşadı. Kentin en gösterişli yapısı, bugün de büyük ölçüde ayakta duran Zeus Tapınağı.

Aizanoi'yi benzerlerinden ayıran, tiyatro ile stadyumun yan yana kurulduğu ve eşine çok az rastlanan yapı düzeni. Kentte taşlara kazınmış fiyat listeleri nedeniyle dünyanın bilinen en eski borsası olarak anılan bir yapı da var. Kentin içinden geçen çay üzerindeki Roma köprüleri ise hâlâ kullanılıyor.

Merv (Türkmenistan)

Merv (Türkmenistan)

Türkmenistan'daki Merv, 4 bin yılı aşan bir yerleşim geçmişine sahip. Kent, en parlak dönemini 12. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti olarak yaşadı.

Bugün en dikkat çeken yapısı Sultan Sencer Türbesi. Büyük Kız Kale'nin kerpiç duvarları ile Erk Kale ve Gyaur Kale kalıntıları da kentin farklı dönemlerini bir arada gösteriyor.

Thanjavur (Hindistan)

Thanjavur (Hindistan)

Güney Hindistan'daki Thanjavur'un 1.600 yılı aşan bir geçmişi var. Kent, en parlak dönemini Chola hanedanı zamanında yaşadı.

Simgesi, 11. yüzyılda Kral I. Rajaraja'nın yaptırdığı Brihadeeswarar Tapınağı. Tapınağın 66 metrelik kulesi, yüzyıllardır kentin siluetine hâkim.

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Biblos (Lübnan)

Biblos (Lübnan)

Lübnan'daki Biblos'un geçmişi yaklaşık MÖ 5000'e uzanıyor. Kent, dünyanın kesintisiz yerleşim gören en eski şehirlerinden biri kabul ediliyor.

Biblos'u asıl özel kılan, alfabenin doğduğu yerlerden biri olması. Burada gelişen Fenike yazısı, sonradan Yunan ve Latin alfabelerini de etkiledi.

Nisa (Türkmenistan)

Nisa (Türkmenistan)

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Nisa, MÖ 3. yüzyılda Part İmparatorluğu'nun ilk başkenti oldu. Partlar zamanla Roma'ya kafa tutacak bir güce ulaştı.

Kazılarda saraylar, tapınaklar, şarap mahzenleri ve ateş tapınakları ortaya çıkarıldı. Burada bulunan fildişi ritonlar, yani boynuz biçimli içki kapları, kentin en ünlü buluntuları arasında.

Timgad (Cezayir)

Timgad (Cezayir)

Cezayir'deki Timgad, MS 100 civarında Roma İmparatoru Trajan tarafından kuruldu. Kent, Roma şehir planlamasının en düzenli örneklerinden biri.

Yüzyıllar boyunca çöl kumlarının altında kaldığı için şaşırtıcı biçimde korunmuş. Trajan Kemeri, forum, 3.500 kişilik tiyatro ve bir Roma kütüphanesi bugün gezilebiliyor.

Ceraş (Ürdün)

Ceraş (Ürdün)

Ürdün'deki Ceraş'ın (Gerasa) kuruluşu MÖ 331 civarına uzanıyor. Kent, dünyanın en iyi korunmuş Greko-Romen şehirlerinden biri sayılıyor.

Korint sütunlarıyla çevrili caddeler, Oval Meydan, Artemis Tapınağı ve hipodrom, ziyaretçilere Roma dönemindeki gündelik hayatı hissettiriyor.

Sukhothai (Tayland)

Sukhothai (Tayland)

Tayland'daki Sukhothai, 1238'de Sukhothai Krallığı'nın ilk başkenti olarak kuruldu. Bugün kalıntılar Sukhothai Tarihi Parkı içinde korunuyor.

Parkta 700 yıllık Buda heykelleri hâlâ yerinde duruyor. Wat Mahathat tapınağı ile dev bir oturan Buda heykelinin bulunduğu Wat Si Chum, en çok ziyaret edilen noktalar.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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