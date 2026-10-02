Antik Dünyanın En Güzel Şehirleriydiler: Dünyadaki 10 Kentin 3'ü Türkiye'de

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi, MÖ 3. yüzyılda Helenistik dönemde kuruldu, asıl parlak günlerini ise Roma döneminde yaşadı. Kentin en gösterişli yapısı, bugün de büyük ölçüde ayakta duran Zeus Tapınağı.

Aizanoi'yi benzerlerinden ayıran, tiyatro ile stadyumun yan yana kurulduğu ve eşine çok az rastlanan yapı düzeni. Kentte taşlara kazınmış fiyat listeleri nedeniyle dünyanın bilinen en eski borsası olarak anılan bir yapı da var. Kentin içinden geçen çay üzerindeki Roma köprüleri ise hâlâ kullanılıyor.