Antik Dünyanın En Güzel Şehirleriydiler: Dünyadaki 10 Kentin 3'ü Türkiye'de
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Tarihi kitaplardan değil, yaşandığı yerde okumak isteyenler için hâlâ ayakta duran 10 antik kent var. Üstelik bunların üçü Türkiye'de.
Listenin Türkiye ayağı bir hafta sonu rotası kadar yakın: Çorum'dan Kars'a, oradan Kütahya'ya uzanıyor. Diğer duraklar ise Türkmenistan'dan Cezayir'e, Lübnan'dan Tayland'a kadar dağılıyor.
Gelin, antik dünyanın şehirlerini keşfedelim.
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Hattuşa (Çorum, Türkiye)
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Ani (Kars, Türkiye)
Aizanoi (Kütahya, Türkiye)
Merv (Türkmenistan)
Thanjavur (Hindistan)
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Biblos (Lübnan)
Nisa (Türkmenistan)
Timgad (Cezayir)
Ceraş (Ürdün)
Sukhothai (Tayland)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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