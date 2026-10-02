Ne Deterjan Ne Çamaşır: Çamaşır Makinesindeki Kötü Koku Meğer Bundan Kaynaklanıyormuş
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Tamburu, kapağı ve lastik contayı düzenli temizlediğiniz halde çamaşır makinenizden hâlâ kötü koku geliyorsa sorun gözden kaçan bir parçada olabilir. Temizlik uzmanı Alicia Sokolowski'ye göre bu parça, çoğu kişinin varlığından bile habersiz olduğu pompa filtresi.
İşte detaylar...
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Pompa filtresi, makineye karışan tüy, saç ve bozuk paraları tutuyor.
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Filtrenin kapağı makinenin bir parçası gibi göründüğü için çoğu kişi onu hiç açmıyor.
Tıkanmış bir filtre, kirli suyun yeniden çamaşırlara karışmasına yol açıyor.
Uzman, filtrenin ayda bir temizlenmesini öneriyor.
Filtreyi çıkarmadan önce makineyi kapatıp fişini çekmek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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