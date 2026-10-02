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Ne Deterjan Ne Çamaşır: Çamaşır Makinesindeki Kötü Koku Meğer Bundan Kaynaklanıyormuş

Ne Deterjan Ne Çamaşır: Çamaşır Makinesindeki Kötü Koku Meğer Bundan Kaynaklanıyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 12:38
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Tamburu, kapağı ve lastik contayı düzenli temizlediğiniz halde çamaşır makinenizden hâlâ kötü koku geliyorsa sorun gözden kaçan bir parçada olabilir. Temizlik uzmanı Alicia Sokolowski'ye göre bu parça, çoğu kişinin varlığından bile habersiz olduğu pompa filtresi.

İşte detaylar...

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Pompa filtresi, makineye karışan tüy, saç ve bozuk paraları tutuyor.

Pompa filtresi, makineye karışan tüy, saç ve bozuk paraları tutuyor.

Sokolowski, Kanada'da temizlik ürünleri satan ve ev temizliği hizmeti veren AspenClean'in kurucu ortaklarından. Kötü koku şikâyetinde ilk bakılması gereken yerin bu filtre olduğunu söylüyor.

Filtrenin görevi, pompaya kaçıp arızaya yol açabilecek her şeyi yakalamak. Ancak zamanla biriken bu kalıntılar kötü kokunun kaynağına dönüşebiliyor.

Filtrenin kapağı makinenin bir parçası gibi göründüğü için çoğu kişi onu hiç açmıyor.

Filtrenin kapağı makinenin bir parçası gibi göründüğü için çoğu kişi onu hiç açmıyor.

Kurutma makinesindeki tüy filtresinin aksine, çamaşır makinesinin filtresi günlük kullanımda görünmüyor. Sokolowski'ye göre insanlar makineyi temizlerken tamburu, kapağı ve lastik contaları siliyor ama bu parçayı tamamen unutuyor.

Temizleme talimatlarının modelden modele değişmesi de işi gözünde büyütüp ertelemeye yol açabiliyor.

Tıkanmış bir filtre, kirli suyun yeniden çamaşırlara karışmasına yol açıyor.

Tıkanmış bir filtre, kirli suyun yeniden çamaşırlara karışmasına yol açıyor.

Her yıkamadan sonra filtrede bir miktar nem kalabiliyor. Bu nem tüy, saç ve deterjan kalıntısıyla birleşince kokuya neden olan bakteriler ve kaygan bir tabaka oluşuyor.

Sokolowski, 'Çok tıkanmış bir filtre, makinenin tahliye sistemini de bozar ve geride daha fazla kirli su bırakır' diyor. Bu su çamaşırları durulamak için kullanılıyor, sonra yeniden filtreye dönüyor ve koku giderek artıyor.

Uzman, filtrenin ayda bir temizlenmesini öneriyor.

Uzman, filtrenin ayda bir temizlenmesini öneriyor.

Makinesi sık çalışan kalabalık evlerde ya da evcil hayvan yatağı ve çok kirli giysiler yıkananlarda bu temizliğin daha düzenli yapılması gerekiyor.

Sokolowski'ye göre kötü koku, suyun iyi boşalmaması ya da çamaşırların normalden ıslak çıkması, filtreye bakma zamanının geldiğini gösteriyor.

Filtreyi çıkarmadan önce makineyi kapatıp fişini çekmek gerekiyor.

Filtreyi çıkarmadan önce makineyi kapatıp fişini çekmek gerekiyor.

Önce kullanım kılavuzundan makinenizde çıkarılabilir bir filtre olup olmadığını öğrenin. Ön yüklemeli makinelerde filtre genellikle ön yüzün altındaki küçük bir kapağın arkasında. Sıcak yıkama yaptıysanız makinenin soğumasını bekleyin, dökülecek su için zemine eski havlular ve bir tepsi koyun.

Filtredeki tüy ve saçları boşaltıp suyla durulayın; gerekirse yumuşak bir diş fırçasıyla ovun, birikinti varsa bir damla bulaşık deterjanı kullanın. Bölmeyi nemli bir mikrofiber bezle silip filtreyi yerine takın ve sızıntı olmadığından emin olmak için kısa bir durulama programı çalıştırın. Kılavuzda talimat varsa her zaman üreticinin yöntemine uyun.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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