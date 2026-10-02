Ne Deterjan Ne Çamaşır: Çamaşır Makinesindeki Kötü Koku Meğer Bundan Kaynaklanıyormuş

Her yıkamadan sonra filtrede bir miktar nem kalabiliyor. Bu nem tüy, saç ve deterjan kalıntısıyla birleşince kokuya neden olan bakteriler ve kaygan bir tabaka oluşuyor.

Sokolowski, 'Çok tıkanmış bir filtre, makinenin tahliye sistemini de bozar ve geride daha fazla kirli su bırakır' diyor. Bu su çamaşırları durulamak için kullanılıyor, sonra yeniden filtreye dönüyor ve koku giderek artıyor.