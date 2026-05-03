article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çamaşır Makinesini Küften Koruyan 5 Saniyelik Basit Alışkanlık Açıklandı

Çamaşır Makinesini Küften Koruyan 5 Saniyelik Basit Alışkanlık Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 13:57

Çamaşır makinelerinde zamanla oluşan küf ve kötü kokular, çoğu evde fark edilmeden büyüyen bir sorun haline geliyor. Uzmanlar ise bunun aslında çok basit bir alışkanlıkla önlenebileceğini söylüyor. Sadece birkaç saniye süren küçük bir adım, makinenin hem daha hijyenik kalmasını hem de daha uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, birçok evde ihmal edilen çamaşır makinelerinin zamanla küf ve bakteri yuvasına dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, birçok evde ihmal edilen çamaşır makinelerinin zamanla küf ve bakteri yuvasına dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle kapak lastiği ve deterjan çekmecesi, nem ve sabun kalıntısı nedeniyle en riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Temizlik uzmanlarının paylaştığı en basit ama etkili yöntem ise sadece 5 saniye sürüyor: Yıkama sonrası makinede kalan nemi ortadan kaldırmak. Bunun için yapılması gereken en önemli adım, her yıkamadan sonra makinenin kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakmak.

Uzmanlara göre kapalı kalan makine içinde nem ve sabun artıkları birleşerek küf oluşumunu hızlandırıyor.

Uzmanlara göre kapalı kalan makine içinde nem ve sabun artıkları birleşerek küf oluşumunu hızlandırıyor.

Bu durum hem kötü kokuya hem de zamanla lastik contaların yıpranmasına yol açabiliyor. Hatta uzun vadede su sızıntısı riskini bile artırıyor.

Temizlik markaları, sadece bu alışkanlığın bile makinenin ömrünü ciddi şekilde uzattığını vurguluyor. Ayrıca ayda bir kez kapak kenarlarının sirke ile silinmesi ve yüksek ısıda kısa bir boş yıkama yapılması da öneriler arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın