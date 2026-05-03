Bir Diyetisyen 60 Saniyede İnsülin Direncini Yenmenin Yolunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2026 - 14:20

Modern beslenme alışkanlıkları insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar şekerli, işlenmiş ve hızlı olmamıştı. Vücut bu değişime yetişemiyor, metabolizma sessizce zorlanıyor. Bu sebeple insülin direnci artık istisnai değil son derece yaygın bir tablo haline geldi. 

Diyetisyen Vildan Özdin 60 saniyede insülin direncini yenmenin yolunu paylaştı. Video özellikle insülin direnci ile mücadele edenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DXvypH...
Diyetisyen Vildan Özdin'e göre insülin direncini yenmek için uygulamak gereken adımlar şunlar;

  • Sık Sık Yemek Yemeyin: Her bir şey yediğinizde kandaki şeker ve insülin seviyesi yükselir. Bu yüzden öğün aralarını kademeli olarak açın ve doğru gıdalarla beslenerek uzun süre tok kalmaya çalışın.

  • Sağlıklı Yağlardan Zengin Beslenin: Sağlıklı yağlar, insülini en az yükselten gruptur. Karbonhidratı azaltıp açığı sağlıklı yağlarla kapatarak kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçebilirsiniz.

  • Düzenli Egzersiz Yapın: Kandaki yüksek şekerin kaslar tarafından kullanılmasını sağlamak için 40-45 dakikanın üzerinde, düşük ağırlıklı ve çok tekrarlı antrenmanlar yapın.

  • Takviyelerden Faydalanın: Hücrelerdeki insülin duyarlılığını artırmak ve bağırsaklardan şeker emilimini azaltmak için berberin, çemen otu, krom ve çinko gibi takviyeler kullanabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

