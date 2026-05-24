Bir Kuş Sahibi, Uçamayan Kuşu İçin "Kabinli" Drone Yaptı!

Filipinler'de yaşayan Marc Joseph Colando, evcil kuşu Nitya'nın bir kedi saldırısı sonucu ağır yaralanmasının ardından, onu bir drone ile taşıma fikrini buldu. Drone'un altına bir kabin yerleştiren Colando, kuşunun zevkle yeniden gökyüzüne yükselmesini izledi.

'Nitya, bir arkadaşımın omzundan bir kedi tarafından kapıldı ve yaralandı. Hayatta kaldı ve kısa, alçak uçuşlara geri döndü, ancak ayak parmaklarında koordinasyon yok. Ayakta duramıyor, yürüyemiyor veya düzgün bir şekilde yere inemiyor' diyen Colando, 'Bu fikir sabah meditasyonlarımdan birinde aklıma geldi. Hemen denedim ve gerçekten işe yarıyor. Drone'u uçurduktan sonra mutlu hissediyor.' ifadelerini kullandı.

Drone ile yeniden uçabilen kuşun görüntüleri, kısa sürede tüm dünyada viral oldu.