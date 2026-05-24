Bir Kuş Sahibi, Uçamayan Kuşu İçin "Kabinli" Drone Yaptı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 22:40
Dünya, iyi kalpli insanların hatırına dönüyor!

Nitya isimli bir muhabbet kuşu, uğradığı kedi saldırısında ağır yaralandı ve uçma yetisini kaybetti. Nitya'nın sahibi Marc Joseph Colando, harika bir fikir geliştirdi ve kuşunun yeniden gökyüzünün tadını çıkarmasını sağladı. Kuş sahibinin kurduğu sistem, tüm dünyada viral oldu ve güzel yorumlar eksik olmadı.

Engelli kuşunun yeniden gökyüzünün tadını çıkarması için kabinli drone yaptı.

Filipinler'de yaşayan Marc Joseph Colando, evcil kuşu Nitya'nın bir kedi saldırısı sonucu ağır yaralanmasının ardından, onu bir drone ile taşıma fikrini buldu. Drone'un altına bir kabin yerleştiren Colando, kuşunun zevkle yeniden gökyüzüne yükselmesini izledi.

'Nitya, bir arkadaşımın omzundan bir kedi tarafından kapıldı ve yaralandı. Hayatta kaldı ve kısa, alçak uçuşlara geri döndü, ancak ayak parmaklarında koordinasyon yok. Ayakta duramıyor, yürüyemiyor veya düzgün bir şekilde yere inemiyor' diyen Colando, 'Bu fikir sabah meditasyonlarımdan birinde aklıma geldi. Hemen denedim ve gerçekten işe yarıyor. Drone'u uçurduktan sonra mutlu hissediyor.' ifadelerini kullandı.

Drone ile yeniden uçabilen kuşun görüntüleri, kısa sürede tüm dünyada viral oldu.

Birbirinden güzel yorumlar da eksik olmadı!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
