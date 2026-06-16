Irak – Norveç Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda oynanacak Irak – Norveç karşılaşması, Çarşamba günü yapılacak.

İki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki kritik mücadelede Irak puan ararken, Norveç ise 28 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesinde güçlü bir başlangıç yapmak isteyecek.