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Irak – Norveç Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

etiket Irak – Norveç Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 15:01
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. I Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Irak ile Norveç karşı karşıya gelecek. Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, Graham James Arnold’un çalıştırdığı Irak karşısında turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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Irak – Norveç maçı ne zaman?

Irak – Norveç maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda oynanacak IrakNorveç karşılaşması, Çarşamba günü yapılacak.

İki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki kritik mücadelede Irak puan ararken, Norveç ise 28 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası sahnesinde güçlü bir başlangıç yapmak isteyecek.

Irak – Norveç maçı saat kaçta?

Irak – Norveç maçı saat kaçta?

IrakNorveç maçı Türkiye saati ile 01.00’de başlayacak.

Karşılaşma, gece saatlerinde oynanacak olmasına rağmen Dünya Kupası takipçileri tarafından merakla beklenen I Grubu maçları arasında yer alıyor.

Irak – Norveç maçı hangi kanalda?

Irak – Norveç maçı hangi kanalda?

IrakNorveç karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, mücadeleyi Türkiye’de TRT Spor üzerinden takip edebilecek.

Irak – Norveç maçı nerede oynanacak?

Irak – Norveç maçı, Boston Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmada Gabonlu hakem Pierre Atcho düdük çalacak.

Irak – Norveç muhtemel 11’ler

Irak – Norveç muhtemel 11’ler

Irak: Fahad Talib, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Amyn, Al-Ammari, Iqbal, Al-Hamadi, Hussein, Ali Jasim.

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Oscar Bobb, Nusa, Haaland.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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