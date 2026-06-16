Arjantin - Cezayir Maçı Saat Kaçta? Arjantin - Cezayir Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Arjantin ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Arjantin - Cezayir maçı ne zaman? Arjantin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası F Grubu Arjantin - Cezayir maçına dair detaylar.