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Arjantin - Cezayir Maçı Saat Kaçta? Arjantin - Cezayir Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

etiket Arjantin - Cezayir Maçı Saat Kaçta? Arjantin - Cezayir Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir? Nerede Oynanacak?

FIFA Dünya Kupası 2026
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 10:56
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu’nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Arjantin ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip de sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Peki Arjantin - Cezayir maçı ne zaman? Arjantin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası F Grubu Arjantin - Cezayir maçına dair detaylar.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Arjantin - Cezayir Maçı Ne Zaman?

Arjantin - Cezayir Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda oynanacak Arjantin - Cezayir karşılaşması, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü yapılacak.

Turnuvanın grup aşamasındaki kritik karşılaşmalardan biri olarak gösterilen mücadelede iki takım da sahaya galibiyet arzusuyla çıkacak.

Arjantin - Cezayir Maçı Saat Kaçta?

Arjantin - Cezayir Maçı Saat Kaçta?

Arjantin - Cezayir maçı Türkiye Saatiyle (TSİ) 04.00’te başlayacak. 

Arjantin - Cezayir Maçı Nerede Oynanacak?

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin ile Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı Cezayir, Arrowhead Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada futbolseverler, F Grubu’ndaki dengeleri değiştirebilecek bu mücadeleyi yakından takip edecek.

Arjantin - Cezayir Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir?

Arjantin - Cezayir Maçı Hangi Kanalda Şifresiz İzlenir?

Arjantin - Cezayir karşılaşması, 2026 Dünya Kupası'nın heyecan verici diğer karşılaşmaları gibi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadele ise Polonyalı hakem Szymon Marciniak tarafından yönetilecek.

Arjantin - Cezayir Muhtemel 11’ler

Arjantin - Cezayir Muhtemel 11’ler

Arjantin: E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Nico Gonzalez, Julian Alvarez. 

Cezayir: Mandrea, Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Bentaleb, Bennacer, Chaibi, Mahrez, Gouiri, Bounedjah.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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