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Fransa – Senegal Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

etiket Fransa – Senegal Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 14:28
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. I Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, güçlü kadrosuyla sahaya çıkarken; Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Senegal ise zorlu mücadelede puan ya da puanlar arayacak.

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PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
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Fransa – Senegal maçı ne zaman?

Fransa – Senegal maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda oynanacak Fransa – Senegal karşılaşması, 16 Haziran 2026 Salı günü yapılacak.

Karşılaşma, grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Fransa turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak isterken, Senegal de zorlu rakibi karşısında avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor.

Fransa – Senegal maçı saat kaçta?

Fransa – Senegal maçı saat kaçta?

Fransa – Senegal maçı Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Futbolseverler, Dünya Kupası I Grubu’ndaki kritik mücadeleyi akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

Fransa – Senegal maçı hangi kanalda?

Fransa – Senegal maçı hangi kanalda?

Fransa – Senegal karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası’nın Türkiye’deki resmi yayıncısı olan TRT 1, mücadeleyi futbolseverlerle buluşturacak.

Fransa – Senegal maçı nerede oynanacak?

Fransa – Senegal maçı, ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmada FIFA tarafından görevlendirilen tecrübeli hakem Alireza Faghani düdük çalacak.

Fransa – Senegal muhtemel 11’ler

Fransa – Senegal muhtemel 11’ler

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Olise, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Mbappe.

Senegal: Mendy, Krepin Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs, Camara, Diarra, Gueye, Ismaila Sarr, Sadio Mane, Jackson.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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