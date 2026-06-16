Fransa – Senegal Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. I Grubu’nun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, güçlü kadrosuyla sahaya çıkarken; Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden Senegal ise zorlu mücadelede puan ya da puanlar arayacak.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Fransa – Senegal maçı ne zaman?
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Fransa – Senegal maçı saat kaçta?
Fransa – Senegal maçı hangi kanalda?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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