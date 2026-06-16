Fransa – Senegal Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda oynanacak Fransa – Senegal karşılaşması, 16 Haziran 2026 Salı günü yapılacak.

Karşılaşma, grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Fransa turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak isterken, Senegal de zorlu rakibi karşısında avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor.