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Giyim Firmalarının "Modellere Özel" Tasarımları Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Giyim Firmalarının "Modellere Özel" Tasarımları Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2026 - 14:49
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Havaların ısınmasıyla firmaların yaz kreasyonları da görücüye çıktı. Ancak bazı markalar eleştirilerin de kurbanı oldu. Kimi X kullanıcıları beğendikleri modellerin tamamen fit insanlara odaklı tasarlandığını düşünürken bazıları da piyasadaki 'crop' ve orantısız tasarımlardan dert yandı.

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Tartışmanın fitilini ateşleyen çıkış bu oldu:

Tartışmanın fitilini ateşleyen çıkış bu oldu:
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Bir isyan geldi.

Bir isyan geldi.
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Sırt dekoltesi yoğunluğu da eleştirildi.

Sırt dekoltesi yoğunluğu da eleştirildi.
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Yeni kalıplar da eleştirilerin odağında.

Yeni kalıplar da eleştirilerin odağında.
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İsyan bitmedi.

İsyan bitmedi.
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Crop olayı da ayrı bir şikayet konusu.

Crop olayı da ayrı bir şikayet konusu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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