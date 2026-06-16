Dünya Kupası'nda Yayın Krizi: TRT'den Dünya Kupası Spikeri İçin Flaş Karar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran - Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken hatanın ardından TRT harekete geçti. Kurum, izleyicilerden özür dileyerek spikerin Amerika'daki yayın ekibinden çekildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında bu sabaha karşı Türkiye saati ile 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasındaki yayın krizine sessiz kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın