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Dünya Kupası'nda Yayın Krizi: TRT'den Dünya Kupası Spikeri İçin Flaş Karar

etiket Dünya Kupası'nda Yayın Krizi: TRT'den Dünya Kupası Spikeri İçin Flaş Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 11:48 Son Güncelleme: 16.06.2026 - 11:53
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2026 Dünya Kupası'nda oynanan İran - Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken hatanın ardından TRT harekete geçti. Kurum, izleyicilerden özür dileyerek spikerin Amerika'daki yayın ekibinden çekildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında bu sabaha karşı Türkiye saati ile 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasındaki yayın krizine sessiz kalmadı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında bu sabaha karşı Türkiye saati ile 04.00'te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasındaki yayın krizine sessiz kalmadı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyicilerin tepkisini çeken hatalı maç anlatımının faturası ağır oldu. TRT yönetimi, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, söz konusu spikerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan turnuva yayın kadrosundan derhal çıkarıldığını ve organizasyonun geri kalan bölümünde kesinlikle görev almayacağını bildirdi.

Olayın ardından izleyicilerden açıkça özür dileyen kurum, yaşanan durumun TRT'nin köklü yayıncılık ilkeleri ve kalite standartlarıyla hiçbir şekilde uyuşmadığını vurguladı. Açıklamanın en dikkat çeken detaylarından biri ise spikerin tecrübesine yapılan vurgu oldu. Spor yayıncılığı sektöründe otuz yılı aşkın bir geçmişe sahip deneyimli bir ismin böylesine bir hataya imza atmasının kurum açısından kesinlikle mazur görülemeyeceği ifade edildi.

Spikerin turnuvadan çekilme kararının yanı sıra, olayla ilgili resmi işlemler de hızla devreye sokuldu. Kurum içi idari soruşturmaların ve teftiş süreçlerinin başlatıldığını duyuran TRT, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kalite standartlarından asla taviz verilmeyeceğini, incelemelerin tamamlanmasının ardından gereken tüm işlemlerin eksiksiz bir biçimde hayata geçirileceğini kamuoyu ile paylaştı.

TRT’den yapılan açıklama şu şekilde: 

“2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu sabah TSİ 04.00’te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır.

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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