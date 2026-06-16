Gecenin Olayı Oldu: Dünya Kupası’nda İran Yeni Zelanda Maçını Anlatan TRT Spiker Takımları Karıştırdı

Karşılaşmanın belli bir bölümünde İran ataklarını Yeni Zelanda gibi, Yeni Zelanda ataklarını da İran gibi anlatan spiker, Mehdi Taremi’nin yakın çekim ekrana gelmesiyle hatasını anlatı ve kendini düzeltti. Ancak bu kez de maçı ‘az heyecanlı’ anlatması sebebiyle eleştirilen spiker, günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.