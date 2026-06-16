Gecenin Olayı Oldu: Dünya Kupası’nda İran Yeni Zelanda Maçını Anlatan TRT Spiker Takımları Karıştırdı
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Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken dün geceye damga vuran konu da İran - Yeni Zelanda maçını anlatan TRT spikeri oldu. Karşılaşmanın belli bir bölümünde takımları karıştıran TRT spikeri, ‘heyecansız’ anlatım şekliyle de sosyal medyada büyük eleştiriler topladı.
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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İran’in 2-2 berabere kaldığı Yeni Zelanda maçını anlatan TRT spikeri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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