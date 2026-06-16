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Gecenin Olayı Oldu: Dünya Kupası’nda İran Yeni Zelanda Maçını Anlatan TRT Spiker Takımları Karıştırdı

etiket Gecenin Olayı Oldu: Dünya Kupası’nda İran Yeni Zelanda Maçını Anlatan TRT Spiker Takımları Karıştırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 08:26 Son Güncelleme: 16.06.2026 - 08:29
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Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken dün geceye damga vuran konu da İran - Yeni Zelanda maçını anlatan TRT spikeri oldu. Karşılaşmanın belli bir bölümünde takımları karıştıran TRT spikeri, ‘heyecansız’ anlatım şekliyle de sosyal medyada büyük eleştiriler topladı.

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İran’in 2-2 berabere kaldığı Yeni Zelanda maçını anlatan TRT spikeri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

İran’in 2-2 berabere kaldığı Yeni Zelanda maçını anlatan TRT spikeri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Karşılaşmanın belli bir bölümünde İran ataklarını Yeni Zelanda gibi, Yeni Zelanda ataklarını da İran gibi anlatan spiker, Mehdi Taremi’nin yakın çekim ekrana gelmesiyle hatasını anlatı ve kendini düzeltti. Ancak bu kez de maçı ‘az heyecanlı’ anlatması sebebiyle eleştirilen spiker, günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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