Bir Doktor Yaz Gelirken Açıkladı: Güneş Kremi Hakkında Doğru Bilinen Büyük Yanlışlar

Pelin Yelda Göktepe
24.05.2026 - 11:28

Güneş kremi kullanmak, modern cilt bakım rutinlerinin en tartışmasız kurallarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak sosyal medyanın ve bilgi kirliliğinin artmasıyla birlikte, bu koruyucu kalkan hakkında kulaktan kulağa yayılan pek çok hurafe de türemiş durumda. Kimileri sadece yazın kavurucu sıcaklarında kremlere sarılırken, kimileri ise esmer tenlilerin veya bulutlu günlerin güneşten etkilenmediğini savunuyor. Cildimizi yaşlanmadan, lekelerden ve en önemlisi ciddi sağlık problemlerinden korumak için bu şehir efsanelerinin arkasındaki bilimsel gerçekleri bilmemiz gerekiyor.

Sosyal medyada yürüyerek çektiği sağlık içerikleriyle tanınan Dr. Mehmet Ali Tatar, takipçilerinden güneş kremleri ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Verdiği bilgiler, özellikle yaz yaklaşırken pek çok kişiyi aydınlattı.

Doktora güneş kremi ile ilgili gelen sorular ve doktorun verdiği cevaplar şöyle;

  • Güneş kreminin kesin olarak kullanılması gerekiyor mu? (Cilt kanserini, yaşlanmayı, kırışıklığı ve her türlü cilt problemini engelliyor mu?): Evet, engelliyor.

  • Güneş ışınları cilt için kesin olarak zararlı mı?: Evet, kesin olarak zararlıdır.

  • Göz çevresi diğer bölgelere göre çok daha hızlı yaşlanabilir mi?: Evet, çünkü orası ince bir deridir ve daha hızlı yaşlanabilir.

  • Bronz ten sağlıklı ten demek midir?: Hayır, çoğu zaman bronz ten güneş hasarı anlamına gelir.

  • Bronzlaşmak aslında cildin kendini korumasıyla mı ilişkilidir?: Evet, cilt güneş altında melanin üretimini artırarak bronzlaşır ve bu yolla kendini korumaya çalışır.

  • Güneş ışınlarından UVA ile UVB aynı şey midir?: Hayır, aynı şey değildir. UVB daha çok güneş yanığı yaparken, UVA daha derine iner; yaşlanma ve leke oluşumuyla ilgilidir.

  • Bu iki ışından da korunmalı mıyız?: Evet, ikisinden de korunmalıyız.

  • Güneş kremlerindeki faktör (SPF) bu iki ışından da koruyor mu?: Hayır, faktör (SPF) sadece UVB'ye karşı korumayı gösterir.

  • Camdan güneş ışığı geçebilir mi?: Evet geçebilir, özellikle UVA ışını camdan geçer.

  • Bulutlu havada güneş ışınları geçebilir mi?: Evet, geçebilir.

  • Bulutlu havadaki güneş ışınları da zararlıysa kışın da güneş kremi kullanmalı mıyız?: Evet, kışın da kullanılmalıdır.

  • Koyu tenli insanlar güneş kremi kullanmasa da olur mu?: Hayır, melanin güneşe karşı bir koruyucudur çünkü UV ışınlarını emer ama yine de koyu tenliler de güneş kremi kullanmalıdır.

  • Güneş yanığı aslında ciltte bir inflamasyon (iltihaplanma) mudur?: Evet, bir inflamasyondur.

  • Güneş kremini sabah bir kere sürmek tüm gün boyu yeterli mi?: Hayır, yeterli değildir; her 3 saatte bir yenilemek gerekiyor.

  • Bir damla kadar sürmek yeterli mi?: Hayır, bu da yeterli değil; bir parmak boyu kadar sürmek gerekiyor.

  • Güneş kremi sürmek tek başına bütün cilt bakımlarına bedel midir?: Evet, bedeldir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
