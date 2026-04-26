Bir Diyetisyen Çocukken Kilolu Olanların Büyüdüklerinde Kilo Vermesinin Neden Zor Olduğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 10:12

Vücut bir farkında olmasak da her şeyi kaydediyor. Çocuklukta öğrenilen beslenme alışkanlıkları, o yıllarda şekillenen metabolizma ve küçük yaşta biriken yağ hücreleri yetişkinlikte verilen her kilo savaşının sessiz rakibi haline geliyor. Çocukluk kilolu geçtiyse iş daha başından zorlaşıyor.

'diyetisyensilasarac' çocukken kilolu olanların büyüdüklerinde kilo vermekte neden daha fazla zorlandığını açıkladı. Videoya 'keşke bunu daha önce bilseydim' yorumları yağarken pek çok kişi ailesine sitem etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/diyetisyens...
Peki şu saatten sonra neler yapılabilir?

1. Mevcut Hücreleri 'Küçültmek'

Yağ hücreleri sayıca azalmasa da hacimce küçülebilir.

  • Sürdürülebilir Kalori Dengesi: Şok diyetler yerine, vücudun açlık hormonlarını (ghrelin) tetiklemeyecek, yavaş ve istikrarlı bir kilo verme süreci benimsemelisin. Hücrelerin içini boşaltmak zaman alır.

  • Protein ve Lif Odaklı Beslenme: Bu, hem tokluk süreni uzatır hem de yağ hücrelerinin 'yeniden dolma' isteğini baskılayan hormonları dengeler.

2. Kas Kütlesini Artırmak (Metabolik Kalkan)

Yağ hücrelerinin sayısına odaklanmak yerine, onları 'yakan' motorları büyütmelisin.

  • Direnç Egzersizleri: Kas kütlesi arttıkça, vücudunun dinlenme halindeki bazal metabolizma hızı artar. Bu da yağ hücrelerinin içini dolduracak enerjinin, kaslar tarafından harcanması demektir.

3. Açlık Hormonlarını Yönetmek

Videoda bahsedildiği gibi, yağ hücreleri azaldıkça vücut 'açım' sinyalini artırabilir.

  • Uyku Düzeni: Yetersiz uyku, açlık hormonu olan ghrelin'i artırır, tokluk hormonu leptin'i düşürür. Kaliteli uyku, biyolojik olarak daha az acıkmanı sağlar.

  • Su Tüketimi: Bazen vücut susuzluk sinyalini açlık olarak yorumlar. Yağ hücrelerini 'meşgul' etmek yerine bol su içmek metabolizmayı canlı tutar.

4. 'Yağ Hücresi Hafızası' ile Mücadele

Vücudun eski (yüksek) kilosuna dönme eğilimi (set point) vardır.

  • Yeni 'Set Point' Oluşturmak: Bilimsel çalışmalar, yeni kilonu en az 6-12 ay boyunca koruduğunda vücudun bu kiloyu 'yeni normal' olarak kabul etmeye başladığını ve hormon dengesinin buna göre uyarlandığını gösteriyor.

Kısacası: Kartlar sana biraz dezavantajlı dağıtılmış olabilir ama oyunu nasıl oynayacağın hala senin elinde. Yağ hücrelerinle savaşmak yerine, onları kaslarla ve doğru alışkanlıklarla 'uyku moduna' alabilirsin.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
