Gigantomastisi Olan Bir Kadın Meme Küçültme Operasyonundan Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı

Gigantomasti meme dokusunun aşırı ve kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanıyor. Bu durum hormonal değişimler, genetik yatkınlık veya bazı ilaçların yan etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Kozmetik bir sorun değil, günlük hayatı ciddi biçimde etkileyen tıbbi bir rahatsızlık.

Aşırı büyük meme dokusu omurga üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Boyun, sırt ve omuz ağrıları gigantomastinin en yaygın fiziksel belirtileri arasında. Bunların yanı sıra cilt altı bölgede sürtünme yaraları, uyku güçlüğü ve nefes darlığı da sık karşılaşılan sorunlar. Spor yapmak, yürümek ve günlük aktiviteler bile bu yük altında son derece zorlaşıyor.

Kadınların büyük çoğunluğu operasyon sonrasında yalnızca fiziksel değil psikolojik olarak da büyük bir rahatlama yaşadığını aktarıyor. Ağrısız uyanmak, özgürce hareket etmek ve kendini farklı hissetmek bu dönüşümün en çok dile getirilen boyutları. Bu kadının paylaştığı görüntüler tam da bu farkı gözler önüne seriyor.