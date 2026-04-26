Gigantomastisi Olan Bir Kadın Meme Küçültme Operasyonundan Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı

Gigantomastisi Olan Bir Kadın Meme Küçültme Operasyonundan Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 09:41

Gigantomasti genel olarak sadece görüntüyü etkileyen bir durum gibi düşünülse de, hem fiziksel hem de psikolojik olarak hayatı zorlaştıran bir durum. Çoğu zaman yalnızca estetik bir tercih olarak anlaşılsa da aslında kişinin konforunu büyük ölçüde değiştiriyor. 

Gigantomastisi olan bir kadın meme küçültme operasyonundan önceki ve sonraki halini paylaştı. Elbette videoya durumun zorluğunu bilenlerden farklı, bilmeyenlerden farklı yorumlar geldi.

Reklam

Peki gigantomasti ne anlama geliyor?

Peki gigantomasti ne anlama geliyor?

Gigantomasti meme dokusunun aşırı ve kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanıyor. Bu durum hormonal değişimler, genetik yatkınlık veya bazı ilaçların yan etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Kozmetik bir sorun değil, günlük hayatı ciddi biçimde etkileyen tıbbi bir rahatsızlık.

Aşırı büyük meme dokusu omurga üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Boyun, sırt ve omuz ağrıları gigantomastinin en yaygın fiziksel belirtileri arasında. Bunların yanı sıra cilt altı bölgede sürtünme yaraları, uyku güçlüğü ve nefes darlığı da sık karşılaşılan sorunlar. Spor yapmak, yürümek ve günlük aktiviteler bile bu yük altında son derece zorlaşıyor.

Kadınların büyük çoğunluğu operasyon sonrasında yalnızca fiziksel değil psikolojik olarak da büyük bir rahatlama yaşadığını aktarıyor. Ağrısız uyanmak, özgürce hareket etmek ve kendini farklı hissetmek bu dönüşümün en çok dile getirilen boyutları. Bu kadının paylaştığı görüntüler tam da bu farkı gözler önüne seriyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
