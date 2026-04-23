Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Turist İnanılmaz Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 10:05

Türkiye artık yalnızca tarihi ve doğasıyla değil, sağlık hizmetleriyle de dünyanın gündeminde. Her yıl binlerce yabancı uçak bileti alıp kimi saç ekimi için, kimi estetik için, kimi de dişleri için Türkiye'ye geliyor. Her biri ülkesine dönerken hem daha güzel hem de çok daha az para harcamış olarak gidiyor.

Bir yabancı turist diş estetiği yaptırmak için Türkiye'ye geldi ve yaşadığı dönüşümü paylaştı. Adamın değişimi beğeni topladı.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Peki Türkiye diş turizminde neden bu kadar öne çıkıyor?

Türkiye'deki diş klinikleri son yıllarda hem ekipman hem de uzman kadro açısından ciddi bir dönüşüm geçirdi. Avrupa ve Amerika'da eğitim almış diş hekimleri, dijital gülüş tasarımı ve CAD/CAM teknolojisi artık Türkiye'nin büyük şehirlerindeki kliniklerde standart hale geldi.

İngiltere'de tek bir diş implantı ortalama 2.500 ila 3.000 sterline mal oluyor. Almanya ve Hollanda'da durum benzer. Aynı işlem Türkiye'de çok daha uygun fiyatla ve uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor. Uçak bileti ve konaklama masrafları eklendiğinde bile toplam maliyet Avrupa'daki tek diş fiyatının altında kalabiliyor.

En Çok Hangi İşlemler Yapılıyor? 

Diş implantı, zirkonyum kaplama, Hollywood gülüşü ve diş beyazlatma Türkiye'ye gelen turistlerin en çok tercih ettiği işlemler. Özellikle Hollywood gülüşü olarak bilinen tam ağız restorasyonu Avrupa'da onlarca bin Euro'ya mal olurken Türkiye'de çok daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
