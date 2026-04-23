Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Turist İnanılmaz Değişimini Paylaştı

Türkiye'deki diş klinikleri son yıllarda hem ekipman hem de uzman kadro açısından ciddi bir dönüşüm geçirdi. Avrupa ve Amerika'da eğitim almış diş hekimleri, dijital gülüş tasarımı ve CAD/CAM teknolojisi artık Türkiye'nin büyük şehirlerindeki kliniklerde standart hale geldi.

İngiltere'de tek bir diş implantı ortalama 2.500 ila 3.000 sterline mal oluyor. Almanya ve Hollanda'da durum benzer. Aynı işlem Türkiye'de çok daha uygun fiyatla ve uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor. Uçak bileti ve konaklama masrafları eklendiğinde bile toplam maliyet Avrupa'daki tek diş fiyatının altında kalabiliyor.

En Çok Hangi İşlemler Yapılıyor?

Diş implantı, zirkonyum kaplama, Hollywood gülüşü ve diş beyazlatma Türkiye'ye gelen turistlerin en çok tercih ettiği işlemler. Özellikle Hollywood gülüşü olarak bilinen tam ağız restorasyonu Avrupa'da onlarca bin Euro'ya mal olurken Türkiye'de çok daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.