Aynı Kişi Olduğuna İnanamayacaksınız! Bir Kadın Kilo Verdikten Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kilo verme sürecinde en büyük dönüşüm tartıda değil kafada yaşanıyor. Hedef belirleme, o hedefe ulaşma ve her gün kendine verilen söz tutulduğunda beyin bu başarıyı hayatın diğer alanlarına da taşımaya başlıyor. 'Bunu yapabildiysem başka şeyleri de yapabilirim' düşüncesi her şeyi değiştiriyor. Gerçek dönüşüm yalnızca bedenin değişmesi değil; kendine bakışın, sınırların ve beklentilerin değişmesi. O kadının paylaştığı şey birkaç kilo değil, yeni bir başlangıç noktası ve bu başlangıç noktasına ulaşmak için harcanan çaba belki de sonuçtan daha değerli.

Her dönüşüm hikayesi mutlu sonla bitmiyor. Kilo vermek altta yatan özgüven sorunlarını her zaman çözmüyor. Zaman zaman beklenen psikolojik rahatlama gelmiyor ve bu hayal kırıklığı yeni bir mücadeleye dönüşüyor. Bu yüzden dönüşüm sürecinde ruh sağlığı bedeni kadar önemli.