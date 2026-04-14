Spor İçerik Üreticisi Johanna Sophia Kendi Videoları ile Kilo Veren Türk Takipçisini Gururla İzledi

Spor yapmak uzun ve meşakkatli bir süreç. Bu süreçte herkes spor salonuna gitme ya da dışarı çıkma imkanı bulamıyor. Fakat sosyal medyada bunun için sayısız video var. Spor eğitmenleri insanların evde kilo verebilecekleri spor videolarını ve ipuçlarını paylaşıyor. Bu sayede spor salonuna gitme fırsatı bulamayan pek çok kişi ev ortamında zindeliğini koruyabiliyor.

Evde spor videoları paylaşan içerik üreticisi Johanna Sophia, kendi videolarını izleyerek 110 kilodan 55 kiloya düşen Türk takipçisinin videosunu izledi. Gururla izlediği video yine pek çok kişiye ilham verdi.