Spor İçerik Üreticisi Johanna Sophia Kendi Videoları ile Kilo Veren Türk Takipçisini Gururla İzledi

Spor İçerik Üreticisi Johanna Sophia Kendi Videoları ile Kilo Veren Türk Takipçisini Gururla İzledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.04.2026 - 21:42 Son Güncelleme: 14.04.2026 - 23:44

Spor yapmak uzun ve meşakkatli bir süreç. Bu süreçte herkes spor salonuna gitme ya da dışarı çıkma imkanı bulamıyor. Fakat sosyal medyada bunun için sayısız video var. Spor eğitmenleri insanların evde kilo verebilecekleri spor videolarını ve ipuçlarını paylaşıyor. Bu sayede spor salonuna gitme fırsatı bulamayan pek çok kişi ev ortamında zindeliğini koruyabiliyor. 

Evde spor videoları paylaşan içerik üreticisi Johanna Sophia, kendi videolarını izleyerek 110 kilodan 55 kiloya düşen Türk takipçisinin videosunu izledi. Gururla izlediği video yine pek çok kişiye ilham verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/growwithjo/
Spor yaparken kalıcı motivasyon ne kadar sürede sağlanabiliyor?

Spor yaparken kalıcı motivasyon ne kadar sürede sağlanabiliyor?

Başlangıç motivasyonu güçlüdür ama geçicidir. Araştırmalar düzenli spor alışkanlığının ortalama 66 gün sonra otomatik bir davranışa dönüştüğünü gösteriyor. O eşiği geçebilmek için dış motivasyon kaynaklarına, yani tam da bu tür hikayelere ihtiyaç duyuluyor. 

Tanıdığın birinin başarısı bazen 'onun imkanları vardı' düşüncesiyle geçiştirilebilir ama hiç tanımadığın, hikayesini bilmediğin bir yabancının dönüşümü bu bahaneleri ortadan kaldırıyor. O yüzden sosyal medyadaki dönüşüm hikayeleri milyonlarca insanı harekete geçirmeye devam ediyor.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
