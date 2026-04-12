Bu Neyin Hırsı? Alman Maraton Sporcusu Dom Stroh Uçak Tuvaletinde 5 Km Koştu

Koşu sporuyla ilgilenenlerde bazen 'koşu bağımlılığı' diyebileceğimiz, disiplinin biraz uç noktalara vardığı bir durum olabiliyor. Koşuyu hayatının merkezine koyan birisi için her gün o kilometreyi tamamlamak sadece fiziksel bir aktivite değil, bir zihin tazeleme ve başarı hissi ritüeli haline geliyor.

Alman maraton sporcusu Dom Stroh, koşu hedefini tamamlamak için uçak tuvaletinde 5 km koşmaya çalıştı. 11 saatlik uçak yolculuğunu garip bir şekilde değerlendiren sporcunun o anları izleyenlerin başını döndürdü.