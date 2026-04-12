Bu Neyin Hırsı? Alman Maraton Sporcusu Dom Stroh Uçak Tuvaletinde 5 Km Koştu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 12:05

Koşu sporuyla ilgilenenlerde bazen 'koşu bağımlılığı' diyebileceğimiz, disiplinin biraz uç noktalara vardığı bir durum olabiliyor. Koşuyu hayatının merkezine koyan birisi için her gün o kilometreyi tamamlamak sadece fiziksel bir aktivite değil, bir zihin tazeleme ve başarı hissi ritüeli haline geliyor.

Alman maraton sporcusu Dom Stroh, koşu hedefini tamamlamak için uçak tuvaletinde 5 km koşmaya çalıştı. 11 saatlik uçak yolculuğunu garip bir şekilde değerlendiren sporcunun o anları izleyenlerin başını döndürdü.

Peki bu küçücük yerde dönüp durmanın ona gerçekten bir faydası var mı?

  • Uçak kabinindeki basınç ve düşük nem oranı zaten kalbi normalden daha fazla yorar. Tuvalet gibi ekstra havasız bir alanda efor sarf etmek, kasları geliştirmek yerine vücuda gereksiz bir oksidatif stres yükler. Koşu, yerden alınan tepki kuvveti ve ileri doğru ivmelenme ile anlamlıdır. Olduğun yerde zıplamak (yerinde saymak), eklemlere binen baskıyı artırırken kasların tam kapasite çalışmasını engeller.Eğer saati GPS modundaysa, saat onun tuvalette zıpladığını değil, uçağın hızıyla (yaklaşık 900 km/saat) ilerlediğini ölçer. Bu durumda 5 km'yi 1 saatte değil, saniyeler içinde bitirmiş görünmesi gerekirdi. Eğer saat sadece kol hareketlerini sayıyorsa, 1 saat boyunca kolunu salladığı için ona bir mesafe 'uydurmuştur'. Bu gerçek bir yol katettiği anlamına gelmez.

  • Eğer bu kişi için koşmak bir takıntı haline geldiyse, tek faydası 'Bugün de hedefimi tamamladım' diyerek vicdanını rahatlatması olur.  Eğer 'her gün koşma' gibi bir iddiası varsa, o günü boş geçmemenin verdiği psikolojik tatmin ona yeterli olur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
