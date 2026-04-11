Betonun En Estetik Hali: Brütalist Tarzda Dekore Edilmiş Sıra Dışı Ev Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 00:01

Yaşam alanımız bütün enerjimizi etkiliyor. Duvarların renginden tavanın yüksekliğine, bastığın zeminden içeri giren ışığın açısına kadar her şey aslında biyolojimize ve ruh halimize etki ediyor. Bu yüzden yaşam alanımızı kendimiz uygun biçimde dekore etmek oldukça önemli. 

Fransız asıllı ünlü mimar Ludwig Godefroy'un Meksika’da, Mexico City'nin yaklaşık bir saat uzağındaki bir çam ormanının içinde inşa ettiği ev sosyal medyada viral oldu. Casa Alférez ismini verdiği evin Brütalist tarzda yapılmış dekoru kimilerinin beğenisini toplarken kimilerine kasvetli geldi.

Peki nedir bu Brütalist tarz?

Brütalizm, aslında göründüğünden çok daha derin bir felsefeye sahip olan bir mimari akım. İsmi kulağa 'brütal' (vahşi/acımasız) gelse de, aslında Fransızca 'béton brut' (ham beton) teriminden gelir.

'Dürüstlük' İlkesi

Brütalizmin en büyük mottosu dürüstlüktür. Bu tarzda hiçbir şey saklanmaz. Beton boyanmaz veya üzerine alçı çekilmez. Kalıpların izleri bile duvarın üzerinde bırakılır. Havalandırma boruları veya elektrik kabloları bazen gizlenmez, yapının bir parçası olarak açıkta bırakılır. Binayı ne tutuyorsa (kolonlar, kirişler) onu net bir şekilde görürsün.

Ham ve Devasa Formlar

Brütalist yapılar genellikle heykelimsi ve ağır bir görünüme sahiptir. Geometrik şekiller çok keskindir. Videodaki evde de gördüğün gibi, evin dışı sanki tek bir kaya bloktan oyulmuş gibi masif ve güçlü durur.

Fonksiyonellik Ön Plandadır

Süsleme (dekoratif oymalar, renkli boyalar, süslü pencereler) bu tarzda 'gereksiz' kabul edilir. Her şey bir amaca hizmet eder. 'Burası bir mutfaktır ve yemek yapmaya yarar, o yüzden beton bir tezgah ve ocak yeterlidir' mantığı hakimdir.

Tarihsel Arka Plan

Bu akım, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra (1950-1970 arası) popüler oldu. Savaş sonrası dünyada hızlı ve düşük maliyetli ama aynı zamanda güçlü ve kalıcı binalar yapma ihtiyacından doğdu. O dönemde 'geleceğin mimarisi' olarak görülüyordu.

Neden Şimdi Tekrar Popüler Oldu?

Eskiden bu yapılar 'soğuk ve ruhsuz' bulunduğu için çok eleştirilirdi. Ancak günümüzde. İnsanlar her şeyin pürüzsüz ve plastik olduğu bir dünyada, taşın ve betonun o ham dokusunu 'gerçek' buluyor. Betonun gri ve sert görüntüsü ile yumuşak kumaşlar, bitkiler ve ahşap bir araya geldiğinde (videodaki gibi) ortaya çok şık ve huzurlu bir zıtlık çıkıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
