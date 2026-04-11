article/comments
article/share
Haberler
Video
20 Tırla Takas Edilemeyen Karizma: Dünyanın En Havalı Keçisiyle Tanışın!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2026 - 21:53

İçerik Devam Ediyor

Keçiler genellikle 'inatçı' ya da 'yaramaz' etiketleriyle anılsalar da, aslında son derece asil hayvanlardır. Keçiler, koyunlar gibi sürü psikolojisine tam teslim olmazlar. Her birinin kendine has bir kişiliği vardır. Peki daha önce havalı bir keçi ile karşılaşmış mıydınız?

'rotamm_doga' isimli içerik üreticisi, dünyanın en havalı keçisiyle karşılaştı. Sahibi Ahmet Amca'nın '20 tır verseler vermem' dediği keçinin yürüyücü görenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/rotamm_doga...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Peki bu havalı keçinin cinsi ne?

Videodaki bu heybetli arkadaş, özellikle Anadolu’nun sarp dağlarında ve kırsalında görebileceğimiz Anadolu Kıl Keçisi. Bu keçilerin en belirgin özelliği, uçlara doğru açılan ve bazen bir metreyi aşan kavisli boynuzları. Keçinin tüyleri oldukça uzun, gür ve kızıl-kahve tonlarında. Genelde bu kadar parlak ve temiz tüyler, hayvanın iyi beslendiğini ve sağlıklı olduğunu gösterir. Zaten sahibi de keçisine olan sevgisini 'Yirmi tane tırı vermem' diyerek gösteriyor. Bu keçiler zorlu iklim ve arazi koşullarına, kayalıklar ve dik yamaçlara uyumlu oldukları için kas yapıları oldukça gelişmiştir. Bu da onlara daha 'atletik' ve heybetli bir duruş katar. Sizce de çok havalı değil mi?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın