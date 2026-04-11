Kedi Sevgimiz Bu Noktaya Geldi: Bir Vatandaş Kedisine Sünnet Düğünü Düzenledi
Bildiğiniz üzere ülkemiz tüm dünyada kedilere ola sevgisi ile biliniyor. Ülkemizi ziyaret eden turistler sokaklarda, mağazalarda, parklarda özgürce dolaşan kedilere hayran kalıyor. Hatta İstanbul'a 'Catstanbul' diyenler bile var.
Bir vatandaş kedi sevgisini bir adım öteye taşıdı ve kedisine bir sünnet töreni düzenledi.
Vincent isimli kedinin sahibi, kedisinin kısırlaştırma operasyonu sonrası ona gerçekten bir sünnet töreni düzenledi.
Vincent'a özel bir sünnet kıyafeti giydirildi. Hatta "Maşallah" yazılı süslemeler ve kediye özel bir yatak hazırlandı.
Sahibi bu anları sosyal medyada paylaşınca, video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.
Sünnete katılan bir davetli, törenin detaylarını paylaştı;
