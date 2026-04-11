Kedi Sevgimiz Bu Noktaya Geldi: Bir Vatandaş Kedisine Sünnet Düğünü Düzenledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
11.04.2026 - 20:26

Bildiğiniz üzere ülkemiz tüm dünyada kedilere ola sevgisi ile biliniyor. Ülkemizi ziyaret eden turistler sokaklarda, mağazalarda, parklarda özgürce dolaşan kedilere hayran kalıyor. Hatta İstanbul'a 'Catstanbul' diyenler bile var. 

Bir vatandaş kedi sevgisini bir adım öteye taşıdı ve kedisine bir sünnet töreni düzenledi.

Vincent isimli kedinin sahibi, kedisinin kısırlaştırma operasyonu sonrası ona gerçekten bir sünnet töreni düzenledi.

Kısırlaştırma işlemi halk arasında bazen şaka yollu 'sünnet' olarak anılıyor.

Vincent'a özel bir sünnet kıyafeti giydirildi. Hatta "Maşallah" yazılı süslemeler ve kediye özel bir yatak hazırlandı.

Törende misafirlere ve muhtemelen diğer tüylü dostlara ikramlarda bulunuldu.

Sahibi bu anları sosyal medyada paylaşınca, video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

İnsanların bir kısmı bu yaratıcı kutlamayı çok komik bulurken, bir kısmı da durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Sünnete katılan bir davetli, törenin detaylarını paylaştı;

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
