article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Köpeğinin Önüne En Sevdiği Yemekleri Koyarak Sabrını Test Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2026 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

Köpekler insanın en sadık dostu. Onları diğer hayvanlardan ayıran en büyük özellikleri insanlarla olan iletişim becerileri. Köpekler, insanların işaret dilini, bakışlarını ve ses tonundaki ince değişimleri anlamada oldukça başarılı olabiliyor. 

Bir içerik üreticisi köpeğinin önüne en sevdiği yemekleri koydu ve köpeğinin tepkisini kaydetti. Ağzı sulanmasına rağmen sahibinin komutunu büyük bir sabırla bekleyen köpeğin o anları beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beklerken köpeğin ağzı o kadar çok sulanıyor ki bu onun aslında ne kadar zorlandığını gösteriyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

1. Sürü Psikolojisi ve Hiyerarşi

Köpekler sosyal hayvanlardır ve genetik kodlarında bir 'lideri' takip etme eğilimi vardır. Eğer sahibi kendini net bir şekilde otorite (lider) olarak kabul ettirmişse, köpek onun izni olmadan bir hamle yapmayı 'sürü kurallarına aykırı' görür. Bu onlar için sadece bir kural değil, bir güvenlik ve aidiyet meselesidir.

2. Pozitif Koşullanma (Ödül Mekanizması)

Bu videodaki gibi sahneler genellikle 'Bekle' (Stay) ve 'Bırak' (Leave it) komutlarının binlerce kez tekrar edilmesiyle oluşur. Köpek şunları öğrenir;

  • Hemen saldırırsam yemek benden uzaklaşabilir veya azar işitirim.

  • Beklersem, sonunda o yemeği çok daha huzurlu ve 'onaylanmış' bir şekilde yerim.

  • Sonuç: Sabır = Daha büyük bir ödül.

3. Dürtü Kontrolü Eğitimi

Bazı köpek ırkları (Cane Corso, Pitbull, German Shepherd gibi) doğuştan yüksek odaklanma kapasitesine sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren yapılan 'dürtü kontrolü' (impulse control) egzersizleri, beyinlerindeki o 'hemen yakala' içgüdüsünü baskılamayı öğretir. Tıpkı bir sporcunun kaslarını eğitmesi gibi, onlar da 'sabır kaslarını' eğitirler.

4. İletişim ve Güven

Köpeklerin iradesi aslında sahibine duydukları güvenin bir yansımasıdır. Sahibi 'Evet' veya 'Tamam' diyene kadar beklediğinde, o yemeğin oradan kaçmayacağını ve sahibinin ona hakkını vereceğini bilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın