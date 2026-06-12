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KPSS Hocasının Memur Olmak İsteyenler İçin Yaptığı Motivasyon Konuşması Viral Oldu

KPSS Hocasının Memur Olmak İsteyenler İçin Yaptığı Motivasyon Konuşması Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2026 - 17:10
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YouTube'daki popüler eğitim hesaplarından Zeki Hoca yaptığı motivasyon konuşmasıyla viral oldu. Tarih alanında videolar çeken Zeki Tuğa memur olmak isteyenleri ders çalışmaya yüreklendirecek bir konuşma yaptı. Paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Son yılların en gözde içerik üreticileri KPSS hocaları oldu.

Son yılların en gözde içerik üreticileri KPSS hocaları oldu.

Özel sektördeki şartlar, memuriyetteki bazı haklar ve iş garantisi her yıl daha fazla kişinin kamu personeli olma hayali kurmasına neden oluyor. KPSS'den atanmak bir neslin hayali haline gelirken sosyal mecralardaki KPSS eğitmenleri de dikkat çeken izlenmeler ve takipçi sayılarına ulaşabiliyor. Zeki Hoca Tarih kanalı da KPSS adaylarının sık başvurduğu kanallardan.

Kanalın sahibi Zeki Hoca da bir motivasyon konuşması yaptı ve yorum yağdı.

'O atandığınız günün sabahını hayal etmenizi istiyorum sizden. Çünkü atandığınız günün sabahında anneniz, babanız ya da eşiniz 'Hadi kızım, hadi oğlum kalk' diye sizi uyandıracaklar. Ve uyandığınızda derin bir çay kokusu gelecek mutfaktan ve sizler sevinçli bir şekilde kalkıp mutfağa doğru gideceksiniz. Çünkü o gün evin içerisinde bir telaş olacak. Telaşın sebebi sizin atandığınız yere gidecek olmanız. Çünkü insanlar 'Eşya mı toplasak oğlum? Ben bir sürü konserve yapmıştım kızım, onları da götür, yersin kış vakti' diyecekler size. Ve kahvaltıya oturacaksınız bütün aile. O gün çay kaşıkları daha mutlu şıngırdayacak arkadaşlar. İnsanların gözlerinin içine bakacaksınız, onlara hiç fark ettirmeden ve gözlerinin içindeki parıltıyı...'

Pek çoğu eleştirel olmak üzere tepkiler de geldi.

Pek çoğu eleştirel olmak üzere tepkiler de geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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