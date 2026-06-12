KPSS Hocasının Memur Olmak İsteyenler İçin Yaptığı Motivasyon Konuşması Viral Oldu

'O atandığınız günün sabahını hayal etmenizi istiyorum sizden. Çünkü atandığınız günün sabahında anneniz, babanız ya da eşiniz 'Hadi kızım, hadi oğlum kalk' diye sizi uyandıracaklar. Ve uyandığınızda derin bir çay kokusu gelecek mutfaktan ve sizler sevinçli bir şekilde kalkıp mutfağa doğru gideceksiniz. Çünkü o gün evin içerisinde bir telaş olacak. Telaşın sebebi sizin atandığınız yere gidecek olmanız. Çünkü insanlar 'Eşya mı toplasak oğlum? Ben bir sürü konserve yapmıştım kızım, onları da götür, yersin kış vakti' diyecekler size. Ve kahvaltıya oturacaksınız bütün aile. O gün çay kaşıkları daha mutlu şıngırdayacak arkadaşlar. İnsanların gözlerinin içine bakacaksınız, onlara hiç fark ettirmeden ve gözlerinin içindeki parıltıyı...'