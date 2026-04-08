İsviçre'de Yaşayan Bir Türk Nükleer Saldırı İhtimaline Karşı İnşa Edilmiş Sığınakları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 10:11

Bildiğiniz üzere Amerika, İsrail ve İran arasında yaşanan gerginlik giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz gün Donald Trump'ın İran'a yaptığı bir tehditin ardından akıllara nükleer saldırı ihtimali geldi. İsviçre, dünyada tüm nüfusunu (hatta nüfusunun %100'ünden fazlasını) nükleer saldırı veya felaket durumunda koruyabilecek kapasitede sığınağa sahip olan ender ülkelerden biri olarak biliniyor. 

'isvicredebiz' isimli bir içerik üreticisi ülkedeki sığınakların gösterildiği bir video paylaştı. Görüntüler pek çok kişinin beğenisini toplarken, klostrofobisi olanların biraz gerilmesine sebep oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/isvicredebi...
İsviçre'nin sığınakları ile ilgili bazı bilgilere birlikte bakalım;

  • Yasal Zorunluluk: İsviçre'de 1963 yılından itibaren her konutta veya binada bir sığınak olması veya bina sahiplerinin halka açık sığınaklarda bir yer için ödeme yapması zorunlu hale getirildi.

  • Kapasite: Ülke genelinde yaklaşık 360.000 sığınak (özel ve kamuya açık toplam) bulunuyor ve bunlar 9 milyona yakın insanı barındırabilir. Bu da ülke nüfusunun tamamını kapsayacak bir altyapı anlamına geliyor. 

  • Alp Dağları'ndaki Gizli Yapılar: Videoda görüldüğü gibi Alp Dağları'nın derinliklerinde eski askeri sığınaklar, tüneller ve hatta yeraltı hastaneleri mevcut. Bunların bir kısmı günümüzde turistik amaçlı gezilebilirken, birçoğu hala aktif savunma stratejisinin bir parçası.

  • Günümüzdeki Durumu: Soğuk Savaş sonrası bu kural biraz esnetilmiş olsa da, hala binaların sığınaklarla inşa edilmesi veya mevcutların bakımlı tutulması bekleniyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
