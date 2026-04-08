İsviçre'de Yaşayan Bir Türk Nükleer Saldırı İhtimaline Karşı İnşa Edilmiş Sığınakları Paylaştı

Bildiğiniz üzere Amerika, İsrail ve İran arasında yaşanan gerginlik giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz gün Donald Trump'ın İran'a yaptığı bir tehditin ardından akıllara nükleer saldırı ihtimali geldi. İsviçre, dünyada tüm nüfusunu (hatta nüfusunun %100'ünden fazlasını) nükleer saldırı veya felaket durumunda koruyabilecek kapasitede sığınağa sahip olan ender ülkelerden biri olarak biliniyor.

'isvicredebiz' isimli bir içerik üreticisi ülkedeki sığınakların gösterildiği bir video paylaştı. Görüntüler pek çok kişinin beğenisini toplarken, klostrofobisi olanların biraz gerilmesine sebep oldu.