Yapımcı Orkun Olgar Erzurum'da Tesadüfen Keşfettikleri Engüzekkapı Kalesi'ni Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
07.04.2026 - 20:44

Ülkemizin dört bir yanı tarihi ve doğal güzelliklerle dolu. Anadolu toprakları, üzerinden geçen onlarca medeniyetin bıraktığı derin izlerle adeta yaşayan bir müze gibi. Fakat aslında pek çoğumuz bu güzelliklerin farkında bile değiliz. 

Yapımcı Orkun Olgar, Erzurum'u gezerken tesadüfen gördükleri Engüzekkapı Kalesi'ni. Hakkında pek bilgi bulunmayan kalenin görüntüsü Yüzüklerin Efendisi film sahnelerini aratmadı.

Engüzekkapı Kalesi'ni biraz daha yakından tanıyalım;

Erzurum-Uzundere yolunda, Tortum Çayı vadisine hakim sarp kayalıklar üzerine inşa edilen Engüzekkapı Kalesi, antik ticaret yollarını denetlemek amacıyla doğal kaya formuna uygun olarak tasarlanmış, Orta Çağ’dan kalma görkemli bir savunma yapısıdır. Gürcü Bagratlı Krallığı ve Türk beylikleri dönemlerinden izler taşıyan bu kale; içindeki sarnıçları, gözetleme kuleleri ve sarp coğrafyayla bütünleşen mimarisiyle 'Türkiye’nin gizli kalmış hazinesi' olarak nitelendirilirken, modern turizm altyapısının ve tabelalandırmanın eksikliği nedeniyle bugün hala sadece macera tutkunu gezginler tarafından keşfedilmeyi beklemektedir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
