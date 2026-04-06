Yapay Zeka Gibi: Samsun'da Gökyüzünde Rulo Bulut Görüldü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Ülkemiz bahara hazırlanırken pek çok bölgemiz yeniden soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı şehirlerimizde kar yağışı etkili olurken; İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde ise sağanak yağışlar görülüyor.

Samsun'da gökyüzünde görülen rulo bulutlar, kenti sıra dışı bir manzaraya bürüdü. Nadir rastlanan bu meteorolojik olay, vatandaşlar tarafından merak ve şaşkınlıkla izlendi.

Peki bu rulo bulut nasıl oluşuyor?

1. Soğuk ve Sıcak Havanın Karşılaşması

Rulo bulutlar genellikle fırtına hatlarının önünde veya deniz meltemi gibi soğuk hava cephelerinin sınırında oluşur. Fırtınadan (veya soğuk bir bölgeden) aşağı doğru süzülen soğuk hava, yer yüzeyine ulaştığında yatay olarak yayılmaya başlar.

2. 'Yukarı Akış' ve 'Aşağı Akış' Dengesi

Soğuk hava hızla ilerlerken, önündeki daha sıcak ve nemli havayı yukarı doğru iter. Bu sıcak hava yükselirken soğur ve yoğunlaşarak bulutu oluşturur.

3. Yuvarlanma Hareketi (Rotasyon)

Bulutun o meşhur rulo şeklini almasını sağlayan şey, rüzgar makası denilen olaydır. Bulutun üst kısmındaki rüzgar ile alt kısmındaki rüzgarın hız veya yön farkı, bulutun kendi ekseni etrafında yatay bir silindir gibi dönmesine neden olur. Çoğu fırtına bulutunun aksine, rulo bulutlar bağlı oldukları fırtına sisteminden tamamen ayrılabilir ve gökyüzünde tek başlarına hareket edebilirler.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
