Pazardan Aldığı Çilekleri Sirkeli Suya Koyan Kadın Çileklerin İçinden Çıkanlara İnanamadı!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2026 - 21:53

Meyve ve sebze tüketmek oldukça önemli. Fakat her birini düzgün bir şekilde temizlemek de bir o kadar önemli. Özellikle tarım ilacı gibi maddelerden arındırmak büyük önem taşıyor. Bunun yanında bazı sebze ve meyvelerin içinde gözle kolayla göremediğimiz canlılar da bulunabiliyor. 

'ktpcicegi' isimli sosyal medya kullanıcısı satın aldığı çilekleri sirkeli suda beklettikten sonra içinden çıkanları gösterdi. Ortaya çıkan sonuç, özellikle çilek sevenleri biraz üzdü.

Peki bu salyangozları fark etmeden tüketirsek ne olur?

Videodaki küçük salyangozlar oldukça sevimli görünse de, onları yanlışlıkla tüketmek bazı sağlık riskleri taşıyabiliyor elbette. Salyangozlar ve sümüklü böcekler, doğada gezinirken çeşitli parazitlerin taşıyıcısı olabilirler. Bunlar arasında en bilineni, çiğ veya az pişmiş salyangoz tüketilmesiyle bulaşabilen 'Sıçan Akciğer Kurdu' parazitidir. Bu parazit vücuda girdiğinde nadir durumlarda menenjite yol açabilir. Genellikle baş ağrısı, boyun tutulması, düşük ateş ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
