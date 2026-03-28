Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Uyardı: Patatesiniz Bu Şekildeyse Zehirleniyorsunuz!

Patates en çok tükettiğimiz besinlerden biri. Pek çok yemekte ya da tek başına farklı pişirme yöntemleri ile tüketiyoruz. Hem ekonomik olması hem de doyuruculuğuyla her evin vazgeçilmezi. Fakat patatesin de dikkatli olunmadığında zehirli olabileceğini biliyor muydunuz?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, filizlenmiş patateslerin verebileceği zarar hakkında uyarılarda bulundu. Pek çok kişinin aslında çok da önemsemediği bu mesele, özellikle çok sık yemek yapanlar için bir uyarı oldu.