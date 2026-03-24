Bir İçerik Üreticisi Gösterdi: Yoğurdunuz 1 Günde Sulanıyorsa Bu Yöntemi Deneyin!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.03.2026 - 18:27

Yoğurt neredeyse hepimizin temel besin kaynaklarından biri. Hemen hemen her yemeğin yanında ya da tek başına tüketiyoruz. Fakat yoğurdu doğru saklamak oldukça önemli. Yoğurdun sulanan kısmını pek çok kişi döküyor. Sporcuların dışarıdan toz olarak aldığı o meşhur Whey Protein, bu suyun ta kendisi fakat tüketilmiyor. Eğer o suyu sürekli süzüp atarsanız veya bir kenarda birikmesine izin verirseniz, kalan yoğurt zamanla kurur, sertleşir ve pütürlü bir hal alır. 

Peki yoğurdun sulanmaması için ne yapmamız gerekiyor? Bir içerik üreticisi bunun içi uygulayabileceğiniz basit yöntemi gösterdi.

Peki yoğurt neden sulanır?

1. Sineresis (Su Salma) Olayı

Yoğurt, içindeki proteinlerin (kazein) oluşturduğu ağ yapısı sayesinde suyu hapseder. Yoğurttan bir kaşık aldığınızda, bu protein ağını bozmuş ve bir çukur oluşturmuş olursunuz. Çevredeki proteinler üzerindeki baskı değiştiği için yoğurdun içindeki serbest su (peynir altı suyu), yerçekimiyle bu çukura sızmaya başlar.

2. Isı Değişimi

Yoğurdun dışarıda uzun süre kalması veya buzdolabının kapağının sık açılması, yoğurdun yapısındaki bakterilerin (Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus) tekrar aktifleşmesine ve asitliğin artmasına neden olur. Bu da yoğurdun yapısını gevşeterek suyun dışarı çıkmasına yol açar.

3. Kullanılan Kaşığın Yapısı

Yoğurda daldırdığınız kaşığın ıslak veya ağza değmiş (tükürükle temas etmiş) olması, sindirim enzimlerini yoğurda bulaştırır. Bu enzimler yoğurdun protein yapısını parçalayarak daha hızlı sulanmasına ve hatta bozulmasına neden olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
