article/comments
article/share
Haberler
Video
Kaptan Neslihan Müfreze Paylaştı: "Kim Çalışıyor Böyle Yerlerde Denilen Gemide Bir Günüm"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 19:16

İçerik Devam Ediyor

Gemide çalışmak kimilerine korkutucu gelse de deniz birçok kişi için tutku. Deniz, dışarıdan bakıldığında uçsuz bucaksız bir belirsizlik ve hırçın bir doğa gibi görünse de, bir kez alışanlar için karadaki hayat 'dar' gelmeye başlıyor. 

Kaptan Neslihan Müfreze gemideki bir gününü paylaştı. Denizin huzurlu görüntüsü ve geminin sakinliği izleyenlere de huzur verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWg1qvOjd5y/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Denizde çalışanların karaya döndüklerinde yaşadıkları o meşhur "karaya sığamama" durumu, diğer bir deyişle "kara tutması" neden yaşanır?

  • Zihinsel Sadelik: Gemide hayat nettir; yemek, uyku ve iş saati bellidir. Karadaki binbir çeşit küçük karar (trafik, fatura, sosyal kaos) denizciyi zihnen yorar.

  • Adrenalin ve Odak: Doğayla ve dev makinelerle mücadele etmenin verdiği tatmin, karadaki ofis rutininde bulunamaz. Karadaki dertler denizciye 'küçük' gelir.

  • Sahte Kalabalıklar: Gemideki 'can ciğer' kader birliğinden sonra, karadaki yüzeysel ve çıkar odaklı sosyal ilişkiler samimiyetsiz gelir.

  • Ufuk Çizgisi: Gözü aylarca sonsuz boşluğa alışan biri için binaların arasına sıkışmak psikolojik bir hapis hissi yaratır.

  • Ekonomik ve Lojistik Konfor: Gemide para harcanmaz, trafik yoktur ve temel ihtiyaçlar önünüze gelir; karadaki geçim derdi ve lojistik zahmet denizciyi bunaltır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın