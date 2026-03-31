Tüm Vücuduna Dövme Yaptıran Adamın Kaslarının Kontrolden Çıkarak Seğirdiği Anlar

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 17:56 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 18:04

Dövme kimileri için bir tutku. Dövme yaptıran pek çok kişi bunun bir bağımlılık olduğunu savunuyor. Kimisi için dövme sadece estetik bir tercih olsa da, kimisi için bu bir kendini ifade etme biçimi. Kimilerine anlamsız gelse de dövme tutkunları, kendi bedenini bir tuval gibi kullanarak onu istediği forma sokabiliyorlar. 

Bir adam tüm vücudunu dövme ile kaplattıktan sonra vücudunun verdiği tepkiyi paylaştı. Vücudunun geldiği hal pek çok kişiye 'Ne gerek vardı?' dedirtti.

Peki vücut neden böyle bir tepki veriyor?

Videodaki görüntülerde vücudun verdiği tepki, aslında dövme sonrası cildin gösterdiği doğal bir savunma mekanizması. Videodaki kişi 'Blackwork' veya 'Heavy Blackout' denilen, çok geniş alanların yoğun siyah mürekkeple doldurulduğu bir dövme yaptırmış. Dövme iğnesi sürekli aynı noktaya veya geniş bir alana vurduğunda, sinir uçları aşırı uyarılır. Vücut bu sürekli acı sinyaline karşı bir 'kısa devre' yapar ve kaslar istemsizce seğirmeye başlar. Bu tepkinin sebebi de budur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

