Burun Estetiği İçin "Türkiye’ye Gitme" Diyenleri Dinlemeyen Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.03.2026 - 21:24

Türkiye, özellikle son on yılda dünyanın estetik ve sağlık turizmi başkenti haline geldi. Saç ekimiyle başlayan bu süreç, aynı anda birden fazla estetik işlemin gerçekleştirildiği operasyonlarla tüm dünyada dikkat çekti. Bugün ise dünyanın dört bir yanından insanlar ülkemize gelerek hem estetik yaptırıyor hem de ülkemizi geziyor. 

Türkiye'de estetik işlemlerin ucuz olması sebebiyle ön yargılı yorumlarla karşılaştığını fakat bunları dinlemediğini belirten kadın, yaşadığı süreci tüm detaylarıyla anlatarak ön yargıları yıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWM6jD5DOvK/
İngiltere'deki doktorların 23 yıl boyunca çözemediği nefes alma problemlerini, Türk doktor sadece 5 saniyede teşhis etmiş.

Genç kadın, Türkiye’de burun estetiği yaptırma sürecini tüm detaylarıyla anlattı. İngiltere’deki doktorların 23 yıl boyunca fark etmediği nefes alma sorununu Türk doktorun saniyeler içinde teşhis edildiğini, hastane koşullarının son derece modern olduğunu ve ameliyat sonrası süreçte WhatsApp üzerinden bile kesintisiz destek aldığını vurguladı. Hatta organ çalınması gibi absürt şehir efsaneleriyle doktoruyla birlikte dalga geçerek, sonuçtan ne kadar memnun olduğunu yeni burnunu sergileyerek gösterdi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
