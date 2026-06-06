Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünün köklü ve yıkıcı enerjisi, senin en hakim olduğun konuya; paraya, öz değere ve maddi güvenliğine doğrudan temas ediyor. Maddiyata yüklediğin anlamları ve kıtlık bilincini temelinden sarsarak, paranın sadece bir araç olduğunu, asıl değerin senin kendi içindeki yıkılmaz irade olduğunu fark edeceksin. Öz güvenini yeniden kodluyorsun.

Seni maddi olarak manipüle etmeye çalışanlara veya emeğini sömürenlere karşı bugün kılıçları çekiyorsun. Uzun süredir sana kâr getirmeyen bir işi, yatırımı veya finansal bağı kökünden koparıp atacaksın. Kısa vadeli bir gelir kaybı gibi görünse de bu radikal temizlik sana uzun vadede finansal güç ve bağımsızlık alanı açacaktır. Yani bugün adım atmaktan korkma, çünkü şans seninle!

Peki ya aşk? Beraberliğinde 'senin sahip oldukların, benim sahip olduklarım' ayrımından çıkıp değer yargılarını çok sert bir şekilde masaya yatırdığın bir gün olacak. Partnerinle arandaki maddi ve manevi alma-verme dengesizliğini korkusuzca yüzleştirip ilişkinin temelini eşit ve güçlü bir zemine oturtacaksın. Bekarsan, sana parasıyla veya statüsüyle gösteriş yapanları değil; kendi karakterinin ağırlığını, kriz anlarındaki derin duruşunu sana hissettirecek sarsılmaz bir ruhu seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...