Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde partnerinin sana verdiği değer üzerinden derin bir sorgulama yapıyorsun. Eğer sana layık olduğun manevi ve maddi saygıyı göstermediğini hissediyorsan, bu konuyu çok net bir ultimatomla dile getireceksin. Bu güç gösterisi ise ilişkindeki sağlam olmayan temelleri yıkıp yerini sarsılmaz bir bağlılığa bırakacaktır.

Ama bekarsan, vitrini parlayan ama içi boş karakterlere kapın tamamen kilitli. Hayatın zorluklarından geçmiş, kendi küllerinden doğmayı başarmış, sana maddi bir konfor değil, yıkılmaz bir omuz ve çok derin bir manevi sadakat sunacak olgun, dönüşmüş karakter, kalbinin aradığı gerçek değerdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...