Şarkıcı Ayşe Hatun Önal Neden Gözaltına Alındı?

Haziran 2026 tarihinde emniyet birimleri tarafından ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yürütülen güncel adli süreç, magazin ve sosyete dünyasından birçok tanınmış ismi odağına alan bir uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasının parçası olarak başlatıldı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü bu operasyon dâhilinde sanatçının ifadesine başvurulmak ve iddiaları araştırmak üzere emniyete götürüldüğü basına yansıdı. Henüz soruşturma aşamasında olan bu durumun neticelenmesi için hukuki sürecin tamamlanması bekleniyor.