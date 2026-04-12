article/comments
article/share
Haberler
Video
Sıra İspanya Ekibinde: Barcelonalı Futbolcuların Kullandıkları Araçlar Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 08:56

İçerik Devam Ediyor

Futbolcuların kazandıkları paralar sık sık tartışma konusu oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle bir çoğunun ortak zevki olan arabalar, özellikle araç tutkunlarına derin derin iç geçirtiyor. Pek çok takımın futbolcularının tesislere giriş anları kaydedildi ve kullandıkları araçlar gündem oldu bildiğiniz üzere. 

Sıra Barcelonalı futbolcuların araçlarına geldi. Robert Lewandowski'den Pau Cubarsí'ye kadar pek çok futbolcunun aracı görüntülendi. Lamine Yamal’ın şoför kullanması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu arabaları ucuzdan pahalıya doğru sıraladığımızda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor;

  • Fermín López: Cupra Born - €40.000

  • Eric García: Cupra Formentor VZ5 - €70.000

  • Dani Olmo: Cupra Formentor VZ5 - €70.000

  • Joan García: Audi Q4 e-tron - €75.000

  • Szczęsny: Cupra Formentor VZ5 - €75.000

  • Gerard Martín: Cupra Formentor - €75.000

  • Marc Casadó: Cupra Formentor - €75.000

  • Lamine Yamal: Cupra Formentor - €75.000

  • Pau Cubarsí: Audi Q8 - €110.000

  • Frenkie de Jong: Porsche Macan GTS - €120.000

  • Pedri & Ferran: Porsche Cayenne - €140.000

  • Gavi: Mercedes-AMG GLE 63 S - €180.000

  • João Cancelo: Cupra Formentor (Özel) - €180.000

  • Rashford: Range Rover Sport SV - €210.000

  • Araújo: Range Rover Autobiography - €220.000

  • Balde: Mercedes-Benz G-Class - €230.000

  • Raphinha: Mercedes-Benz G-Class - €250.000

  • Lewandowski: Bentley Continental GT - €320.000

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın