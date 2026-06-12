Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları
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Toyota'nın güçlü mühendisliğini lüksün zirvesiyle buluşturan premium markası Lexus, premium markası Lexus, Haziran 2026'ya ait güncel fiyat listesini ve hibrit SUV yelpazesine özel fırsatlarını otomobil tutkunlarıyla paylaştı. 1989 yılından bu yana küresel çapta prestijin simgesi haline gelen ve özellikle Amerika pazarındaki sarsılmaz liderliğiyle bilinen marka; geleneksel Japon 'Takumi' el işçiliğinin zarafetini yüksek teknolojiyle harmanlayarak Türkiye'deki ayrıcalıklı konumunu daha da güçlendiriyor.
Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Lexus'un Haziran ayına özel güncel rakamları:
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Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar
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Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026
Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026
Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026
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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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