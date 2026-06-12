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Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 09:53
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Toyota'nın güçlü mühendisliğini lüksün zirvesiyle buluşturan premium markası Lexus, premium markası Lexus, Haziran 2026'ya ait güncel fiyat listesini ve hibrit SUV yelpazesine özel fırsatlarını otomobil tutkunlarıyla paylaştı. 1989 yılından bu yana küresel çapta prestijin simgesi haline gelen ve özellikle Amerika pazarındaki sarsılmaz liderliğiyle bilinen marka; geleneksel Japon 'Takumi' el işçiliğinin zarafetini yüksek teknolojiyle harmanlayarak Türkiye'deki ayrıcalıklı konumunu daha da güçlendiriyor.

Peki, Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin Haziran 2026 fiyatları ne kadar oldu? İşte Lexus'un Haziran ayına özel güncel rakamları:

Kaynak

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Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi ve Öne Çıkanlar

Lexus, Haziran ayında özellikle geniş iç hacimli SUV ve çevreci hibrit motorlu araç ailesinde yaptığı taze güncellemelerle, ayrıcalıklı bir sürüş arayanların karşısına çıkıyor. Şehir içi premium mobilite kavramını kompakt ve iddialı bir formda baştan yazan markanın en genç üyesi LBX Hybrid, yaza adım atarken de sınıfının en rekabetçi seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor. LBX Hybrid, Haziran ayında da 3.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uyarı: Lexus tarafından açıklanan ve aşağıda yer verilen rakamlar 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları'dır. Markanın resmi web sitesinden derlenen fiyatlar; __Haziran ayına özel kampanyalara, tercih edilen donanım seviyelerine ve ödeme yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Lexus LBX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.150.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.305.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 3.385.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 4.095.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 4.245.000 TL

LBX Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı: 

  • LBX E-CVT 1490 cc - 3.005.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 3.155.000 TL

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 7.615.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 8.515.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.000.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 10.740.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 11.605.000 TL

(Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı)

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

Lexus RX Performans Hibrit Fiyat Listesi Haziran 2026

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2026) - 12.525.000 TL

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 11.665.000 TL

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Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Haziran 2026

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2026 MY Anahtar Teslim Fiyatı:

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 19.965.000 TL 

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 17.265.000 TL 

LM Hybrid Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatı:

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 18.865.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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