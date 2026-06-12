Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Lexus, Haziran ayında özellikle geniş iç hacimli SUV ve çevreci hibrit motorlu araç ailesinde yaptığı taze güncellemelerle, ayrıcalıklı bir sürüş arayanların karşısına çıkıyor. Şehir içi premium mobilite kavramını kompakt ve iddialı bir formda baştan yazan markanın en genç üyesi LBX Hybrid, yaza adım atarken de sınıfının en rekabetçi seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor. LBX Hybrid, Haziran ayında da 3.150.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uyarı: Lexus tarafından açıklanan ve aşağıda yer verilen rakamlar 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatları'dır. Markanın resmi web sitesinden derlenen fiyatlar; __Haziran ayına özel kampanyalara, tercih edilen donanım seviyelerine ve ödeme yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.