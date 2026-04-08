İçerik Üreticisi Anıl Can Zenginlerin Bilmediği Rafine Zevkleri Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 15:13

Sosyoekonomik durum zevklerimizden korkularımıza kadar her şeyi belirliyor.  Sınıfsal konum sadece ne yediğimizi veya nereye gittiğimizi değil; neyi 'lüks' gördüğümüzü, neden korktuğumuzu ve neyle huzur bulduğumuzu da temelden şekillendiriyor.

İçerik üreticisi Anıl Can zenginlerin asla tanımadığı bazı rafine zevkleri sıraladı. Video bazılarına sadece izlerken bile keyif verdi.

Birçok kişinin hak verdiği rafine zevkleri şöyle sıraladı;

  • Metrobüste cam kenarı boş koltuk bulmak

  • Günübirlik denize gitmek

  • Yer sofrasında bağdaş kurmak

  • Aynalı tavuk dönercide yemek

  • Montun cebinde para bulmak

  • Patso yemek

  • 100 kiloluk anneanne yorganı altında ısınmak

Yorumlarda da birbirinden yaratıcı fikirler geldi;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
