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Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 11:16
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Herkesin ruh eşi olan bir şehir vardır. Orayı sadece güzel olduğu için sevmezsin, o şehir seni kendine çeker. Karakterin ve enerjin o şehirle uyuşur adeta. Enerjinin uyuştuğu Mısır şehri hangisi öğrenmek ister misin?

Testleri sonuçları kapalı bir şekilde gönderelim.

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Seni hangisi daha çok rahatsız eder?

4. Seni bunlardan hangisi daha iyi anlatır?

5. Arkadaş ortamında rolün ne oluyor?

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6. Sence senin en güçlü yanın ne?

7. İnsan ilişkilerinde mesafeli misin?

8. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?

9. Hangi ortam daha çok senin tarzın?

Senin ruh eşin Şarm El Şeyh!

Senin ruh eşin Şarm El Şeyh!

Sen çok enerjik birisin, hiç yerinde duramıyorsun desek yeridir yani. Bitmeyen enerjinle her şeyi denemek istiyorsun. Seni yeni şeyler denemekten daha mutlu eden pek bir şey yok. Çok sıcakkanlısın, insanlarla çok hızlı şekilde tanışıp kaynaşabiliyorsun. Hatta yeni ortamlara girip yeni kişilerle tanışmak sana çok iyi geliyor. Senin bu sıcaklığın tam Şarm El Şeyh şehri gibi. Şarm El Şeyh senin gibi hareketli bir yer. Canlı, dikkat çekici ve aksiyonlu Şarm El Şeyh bu yüzden senin ruh eşin!

Senin ruh eşin Hurghada!

Senin ruh eşin Hurghada!

Sen aslında sakin birisin. Seni tanımayıp dışarıdan görenler sana soğuk diyebiliyor. Ama aslında sen seçici birisin. Kimlerle olmak istediğini, hangi ortamlarda bulunmak istediğini hep seçiyorsun. Yani her ortama girip herkesle kaynaşmak hiç senlik değil. Enerjini hep sevdiğin şeylere harcamak istiyorsun çünkü. Herkesle arkadaş olmak yerine 2-3 tane dostun olması sana yetiyor. Bu özelliklerinle senin ruh eşi şehrin Hurghada oluyor!

Senin ruh eşin İskenderiye!

Senin ruh eşin İskenderiye!

Sen nostaljik birisin. Geçmişle derin bağların var. Eski hayatlar, eski dostlar ve eskiye dair her şey senin ilgini çekiyor. Yeni deneyimler yaşamak ya da modern dünyanın hızı seni çok cezbetmiyor. Melankolik ve romantik tarafın her zaman ağır basıyor. İnsanlarla derin bağları olan ilişkiler kurmayı seviyorsun. Sürekli yeni arkadaşlıklar edinmek yerine geçmişte bağın olanlarla birlikte olmayı tercih ediyorsun. İskenderiye de anılarla dolu bir şehir, aynı senin gibi. Yani senin ruh eşin İskenderiye!

Senin ruh eşin El Alamein!

Senin ruh eşin El Alamein!

Sen mesafeli ve kontrollü birisin. Öyle dışarıdan bakınca kolayca anlaşılan biri değilsin. Her ortama uyum sağlayamıyorsun. Kendine uygun ve kaliteli ortamları tercih ediyorsun. İnsanlarla sınırların var, herkesle hemen kaynaşıp arkadaş olmuyorsun. Lüks ve konfor senin hayatında ilk sıralarda. Rahat yaşamayı seviyorsun. Bu özelliklerinle ruh eşin El Alamein oluyor zaten. El Alamein modernliğin, lüksün ve konforun bir arada olduğu şehirlerden, tam senin gibi yani.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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