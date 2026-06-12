Hangi Mısır Şehri Senin Ruh Eşin?
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Herkesin ruh eşi olan bir şehir vardır. Orayı sadece güzel olduğu için sevmezsin, o şehir seni kendine çeker. Karakterin ve enerjin o şehirle uyuşur adeta. Enerjinin uyuştuğu Mısır şehri hangisi öğrenmek ister misin?
Testleri sonuçları kapalı bir şekilde gönderelim.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Seni hangisi daha çok rahatsız eder?
4. Seni bunlardan hangisi daha iyi anlatır?
5. Arkadaş ortamında rolün ne oluyor?
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6. Sence senin en güçlü yanın ne?
7. İnsan ilişkilerinde mesafeli misin?
8. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
9. Hangi ortam daha çok senin tarzın?
Senin ruh eşin Şarm El Şeyh!
Senin ruh eşin Hurghada!
Senin ruh eşin İskenderiye!
Senin ruh eşin El Alamein!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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