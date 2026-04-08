Bir Öğretmen Görme Engelliler İçin Sensörlü Baston Tasarlayan Minik Öğrencisini Gururla Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 14:29

Okulda matematik ve fen bilgileri gibi derslerde öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülebileceği bir alan bulmak, öğrencilerin gelişimi için çok önemli. Bu bir yandan öğrencileri geliştirirken bir yandan da potansiyellerinin erkenden keşfedilmesinin yolunu açar. 

'ozlemm__ogretmenn' görme engelliler için sensörlü baston tasarlayan öğrencinin harika tasarımını paylaştı. Kendini bir görme engelli bireyin yerine koyarak batonunu tanıtan minik, izleyenleri de gururlandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/ozlemm__ogr...
Geleceğin mucidi!

Kendi yaptığı bir cihazın 'gerçekten çalıştığını' görmek, bir çocuk için en büyük motivasyon kaynağıdır. Karşılaştığı teknik aksaklıkları çözerken geliştirdiği direnç, ona hayatın her alanında yardımcı olacak bir beceridir. Bu yaşlarda çocukların 'Bu kimin işine yarar?' veya 'Bunu nasıl daha iyi yapabilirim?' diye sorması, geleceğin mühendis ve tasarımcılarının en temel özelliğidir. Bu yüzden bu tarz alanlara merakı olan öğrencileri keşfetmek ve onları bu yolda teşvik etmek çok önemli.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
