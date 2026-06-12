article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Serinlerken Zehirleniyoruz! Uzman Diyetisyenden En Masum ve En Tehlikeli Buzlu Kahveler

Serinlerken Zehirleniyoruz! Uzman Diyetisyenden En Masum ve En Tehlikeli Buzlu Kahveler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 12:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tercih ettiğimiz ünlü zincir kafelerin buzlu içecekleri, sanıldığının aksine masum birer kahve değil, yüksek kalorili birer tatlı olabilir. Uzman Diyetisyen Nichola Ludlam-Raine, herkesin  elinden düşürmediği popüler soğuk kahveleri besin değerlerine göre mercek altına alarak en sağlıksızdan en iyi seçeneğe doğru sıraladı.

Kaynak: https://www.dailymail.com/health/arti...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte pek çoğumuz alışık olduğumuz sıcak kahve rutinlerini bir kenara bırakıp ferahlatıcı alternatiflere yöneliyoruz.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte pek çoğumuz alışık olduğumuz sıcak kahve rutinlerini bir kenara bırakıp ferahlatıcı alternatiflere yöneliyoruz.

Ünlü kahve zincirleri; soğutulmuş lattelerden şuruplara bulanmış frappeler ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan özel karışımlara kadar sayısız cazip seçenek sunarak bu talebi karşılıyor. Taylor Swift, Ben Affleck, Britney Spears ve Khloé Kardashian gibi dünyaca ünlü isimlerin günlük hayatlarında sürekli devasa buzlu kahvelerle objektiflere yansıması da bu serinletici içeceklere olan küresel ilgiyi körüklüyor. Ancak masum bir kafein molası gibi görünen bu alışkanlığın ardında, sağlığı tehdit edebilecek gizli bir gerçek yatıyor. 

Tüketici hakları kuruluşu Which tarafından yapılan güncel bir araştırma, zincir kafelerde satışa sunulan popüler buzlu kahvelerin sadece tek bir bardağının bile günlük tüketilmesi tavsiye edilen şeker miktarını fazlasıyla aştığını gözler önüne serdi. Ultra İşlenmiş Gıda Yememenin Yolları kitabının yazarı ve uzman diyetisyen Nichola Ludlam-Raine, kahveden çok yüksek kalorili bir tatlıya benzeyen bu sezonluk favorileri kalori, şeker ve yağ oranlarına göre inceleyerek tüketiciler için rehber niteliğinde bir sıralama hazırladı. Uzman ismin değerlendirmesine göre büyük porsiyonlu soğuk kahvelerdeki tek risk şeker ve kalori de değil. Birçok buzlu kahve porsiyon başına 160 ila 185 miligram arasında kafein barındırıyor. Sağlıklı bir yetişkinin günlük maksimum kafein sınırının 400 miligram, hamile ve emziren kadınların ise 200 miligram olduğu düşünüldüğünde, tek bir büyük boy içecek günlük limitleri kritik seviyelere taşıyabiliyor.

Uzman diyetisyenin, yoğun şurup ve kremalarla günlük bir alışkanlıktan ziyade nadir bir "kaçamak" olarak görülmesi gerektiğini belirttiği buzlu kahvelerin en tehlikeliden en masuma doğru sıralaması ise şöyle:

Uzman diyetisyenin, yoğun şurup ve kremalarla günlük bir alışkanlıktan ziyade nadir bir "kaçamak" olarak görülmesi gerektiğini belirttiği buzlu kahvelerin en tehlikeliden en masuma doğru sıralaması ise şöyle:

Caramel Luxury Frappe (Uzman Puanı: 1/5): Listenin en sağlıksız seçeneği olarak öne çıkan bu içecek, tam 469 kalori, 53.4 gram şeker ve 21.2 gram yağ içeriyor. Uzmanlar, krema ve karamel sosuyla zenginleştirilen bu frappeyi bir kahveden ziyade, hafif bir öğünle yarışabilecek ağırlıkta bir tatlı olarak sınıflandırıyor.

Iced White Chocolate Mocha (Uzman Puanı: 1.5/5): 401 kalori ve 45.7 gram şeker barındıran bu karışım, özellikle beyaz çikolata sosundan gelen yüksek doymuş yağ oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, standart bir kahve siparişi yerine sadece ara sıra tüketilebilecek bir ödül olarak görülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Brown Sugar Cloud Frappuccino (Uzman Puanı: 2/5): 319 kalori ve 37.2 gram şekere sahip olan bu içecek, oldukça düşük kafein oranıyla kahveden çok şekerli bir milkshake'e benzetiliyor. Tüketiciye enerjiden ziyade yoğun bir tatlılık hissi veriyor.

Iced Caramel Latte (Uzman Puanı: 2.5/5): 190 ile 290 kalori arasında değişen ve mekanların hazırlama şekline göre büyük farklılıklar gösteren bu seçenek, baristadan şurup miktarını azaltması istenerek veya şekersiz şurup tercih edilerek çok daha makul bir hale getirilebiliyor.

Spanish Iced Latte (Uzman Puanı: 3/5): Yoğunlaştırılmış süt sosuyla hazırlanan ve 225 kalori içeren bu kahve, 29 gramlık şeker oranıyla dikkat çekiyor. İçerisindeki şekerin büyük kısmı sütten gelse de barındırdığı ilave şeker, günlük sınırın üçte birini tek başına dolduruyor.

Iced Blueberry Latte (Uzman Puanı: 3.5/5): 147 kalori ve 21.7 gram şeker içeren bu alternatif, yaban mersini aromasıyla meyvemsi ve farklı bir profil çiziyor. Meyveli yapısı onu tamamen masum yapmasa da frappé tarzı ağır içeceklere kıyasla daha hafif bir seçenek sunuyor.

Iced Brown Sugar Oat Latte (Uzman Puanı: 4/5): Yulaf sütü ve esmer şeker notalarıyla hazırlanan 136 kalorili bu seçenek, ağır bir tatlıdan ziyade gerçek bir kahve deneyimi sunarak uzmanlardan geçer not almayı başarıyor.

Iced Honey Foamed Americano (Uzman Puanı: 4.5/5): Bal aromasıyla köpürtülmüş klasik americano, sadece 67 kalori ve 13.3 gram şeker barındırıyor. Ekstra şurup veya yağlı krema tüketmek istemeyen, kahvesinde sadece hafif ve doğal bir tatlılık arayanlar için kusursuz bir alternatif.

Iced Oat Velvetino (Uzman Puanı: 5/5): Listenin en sağlıklı ve uzmanlardan tam not alan tek seçeneği. Sadece 91 kalori, 9.4 gram şeker barındıran içecek, bitkisel bazlı yapısı sayesinde doymuş yağdan da uzak duruyor. Düşük kalorisine rağmen sunduğu yüksek kafein takviyesiyle, tatlı değil tam anlamıyla ferahlatıcı bir kahve hissi veriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın