Serinlerken Zehirleniyoruz! Uzman Diyetisyenden En Masum ve En Tehlikeli Buzlu Kahveler
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Kaynak: https://www.dailymail.com/health/arti...
Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tercih ettiğimiz ünlü zincir kafelerin buzlu içecekleri, sanıldığının aksine masum birer kahve değil, yüksek kalorili birer tatlı olabilir. Uzman Diyetisyen Nichola Ludlam-Raine, herkesin elinden düşürmediği popüler soğuk kahveleri besin değerlerine göre mercek altına alarak en sağlıksızdan en iyi seçeneğe doğru sıraladı.
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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte pek çoğumuz alışık olduğumuz sıcak kahve rutinlerini bir kenara bırakıp ferahlatıcı alternatiflere yöneliyoruz.
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Uzman diyetisyenin, yoğun şurup ve kremalarla günlük bir alışkanlıktan ziyade nadir bir "kaçamak" olarak görülmesi gerektiğini belirttiği buzlu kahvelerin en tehlikeliden en masuma doğru sıralaması ise şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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