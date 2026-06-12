Serinlerken Zehirleniyoruz! Uzman Diyetisyenden En Masum ve En Tehlikeli Buzlu Kahveler

Caramel Luxury Frappe (Uzman Puanı: 1/5): Listenin en sağlıksız seçeneği olarak öne çıkan bu içecek, tam 469 kalori, 53.4 gram şeker ve 21.2 gram yağ içeriyor. Uzmanlar, krema ve karamel sosuyla zenginleştirilen bu frappeyi bir kahveden ziyade, hafif bir öğünle yarışabilecek ağırlıkta bir tatlı olarak sınıflandırıyor.

Iced White Chocolate Mocha (Uzman Puanı: 1.5/5): 401 kalori ve 45.7 gram şeker barındıran bu karışım, özellikle beyaz çikolata sosundan gelen yüksek doymuş yağ oranıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, standart bir kahve siparişi yerine sadece ara sıra tüketilebilecek bir ödül olarak görülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Brown Sugar Cloud Frappuccino (Uzman Puanı: 2/5): 319 kalori ve 37.2 gram şekere sahip olan bu içecek, oldukça düşük kafein oranıyla kahveden çok şekerli bir milkshake'e benzetiliyor. Tüketiciye enerjiden ziyade yoğun bir tatlılık hissi veriyor.

Iced Caramel Latte (Uzman Puanı: 2.5/5): 190 ile 290 kalori arasında değişen ve mekanların hazırlama şekline göre büyük farklılıklar gösteren bu seçenek, baristadan şurup miktarını azaltması istenerek veya şekersiz şurup tercih edilerek çok daha makul bir hale getirilebiliyor.

Spanish Iced Latte (Uzman Puanı: 3/5): Yoğunlaştırılmış süt sosuyla hazırlanan ve 225 kalori içeren bu kahve, 29 gramlık şeker oranıyla dikkat çekiyor. İçerisindeki şekerin büyük kısmı sütten gelse de barındırdığı ilave şeker, günlük sınırın üçte birini tek başına dolduruyor.

Iced Blueberry Latte (Uzman Puanı: 3.5/5): 147 kalori ve 21.7 gram şeker içeren bu alternatif, yaban mersini aromasıyla meyvemsi ve farklı bir profil çiziyor. Meyveli yapısı onu tamamen masum yapmasa da frappé tarzı ağır içeceklere kıyasla daha hafif bir seçenek sunuyor.

Iced Brown Sugar Oat Latte (Uzman Puanı: 4/5): Yulaf sütü ve esmer şeker notalarıyla hazırlanan 136 kalorili bu seçenek, ağır bir tatlıdan ziyade gerçek bir kahve deneyimi sunarak uzmanlardan geçer not almayı başarıyor.

Iced Honey Foamed Americano (Uzman Puanı: 4.5/5): Bal aromasıyla köpürtülmüş klasik americano, sadece 67 kalori ve 13.3 gram şeker barındırıyor. Ekstra şurup veya yağlı krema tüketmek istemeyen, kahvesinde sadece hafif ve doğal bir tatlılık arayanlar için kusursuz bir alternatif.

Iced Oat Velvetino (Uzman Puanı: 5/5): Listenin en sağlıklı ve uzmanlardan tam not alan tek seçeneği. Sadece 91 kalori, 9.4 gram şeker barındıran içecek, bitkisel bazlı yapısı sayesinde doymuş yağdan da uzak duruyor. Düşük kalorisine rağmen sunduğu yüksek kafein takviyesiyle, tatlı değil tam anlamıyla ferahlatıcı bir kahve hissi veriyor.