Sahra Çölü'nde Bulunan 7 Bin Yıllık Mumya, 50 Bin Yıllık Kayıp İnsan Soyunu Çözdü
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/s...
Bugün uçsuz bucaksız bir çöl olan Sahra'nın derinliklerinde bulunan 7 bin yıllık mumyalar, on binlerce yıl boyunca diğer insanlardan tamamen izole yaşamış gizemli ve kayıp bir insan soyunun izlerini taşıyor. Bu tarihi genetik keşif, insanoğlunun geçmişine ve Afrika'daki eski göç yollarına dair bilinen tüm ezberleri bozuyor.
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Güneybatı Libya'daki Takarkori kaya sığınağında doğal yollarla günümüze kadar ulaşan 7 bin yıllık iki mumyanın DNA'sı incelendi ve sonuçlar bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Sadece 7 bin yıl önce yaşamış olmalarına rağmen bu bireylerin genetik profilleri, on binlerce yıl öncesinin çok daha eski arkeolojik dönemlerinden fırlamış gibi görünüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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