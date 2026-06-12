Sahra Çölü'nde Bulunan 7 Bin Yıllık Mumya, 50 Bin Yıllık Kayıp İnsan Soyunu Çözdü

Gelişmiş genetik dizilim teknikleri sayesinde bu bireylerin tüm genomları haritalandı. Sonuçlar, yaklaşık 50 bin yıl önce Afrika'daki diğer topluluklardan ayrılan ve sonrasında kendi başına hayatta kalarak dış dünyayla bağını neredeyse tamamen koparan 'kayıp' bir insan soyunun varlığını kesin olarak kanıtladı. Uzun yıllardır genetik uzmanları, modern DNA'ların içinde gizlenen silik ipuçlarına bakarak böyle hayalet bir popülasyonun varlığından şüpheleniyordu ancak ellerinde bunu doğrulayacak hiçbir fiziksel kanıt yoktu. On yıllardır bilim dünyasından saklanan bu sır, Libya'daki mumyalar sayesinde gün yüzüne çıkmış oldu.

Bu gizemli insanların yaşadığı dönemde Kuzey Afrika bugünkü gibi çorak bir kum denizi değildi. Günümüzde dünyanın en zorlu ve kurak coğrafyalarından biri olan Sahra, binlerce yıl önce göllerle, geniş otlaklarla ve zengin bir vahşi yaşamla dolu 'Yeşil Sahra' olarak bilinen sulak bir bölgeydi. Yaşanabilir iklim şartları ve bereketli doğa genellikle göçü, ticareti ve farklı insan gruplarının birbiriyle kaynaşmasını hızlandırır. Nitekim dönemin diğer insan toplulukları kıtalar arası yolculuklar yapıyor, değişen çevre koşullarına ayak uyduruyor ve komşu gruplarla karışıyordu. Ancak yeni genetik bulgular, bu özel popülasyonun şaşırtıcı bir şekilde tam tersi bir yol izlediğini gösteriyor.