Doğuştan Uzuv Engeli Bulunan Miniğin Kendi Başına Yemek Yemeği Öğrendiği Anlardaki Mutluluğu İçinizi Isıtacak

Doğuştan gelen uzuv engelleri doğru bir adaptasyon süreci ile çevreye ve günlük yaşama uyum sağlayabiliyor. Bu süreçte fizyoterapi, ergoterapi gibi uzman destekleri ile desteklenerek çocuğun bağımsızlığının artırılması hedeflenir. Böylelikle özellikle günlük işlerini kendi başlarına halledebilecek hale gelebilirler.

Bir baba doğuştan uzuv anomalisi bulunan çocuğuna kendi başına yemek yemeyi öğretmeye çalıştığı anları paylaştı. İlk başta zorlandığı için ağlayan miniğin, başarmasının ardından gelen gülümsemesi kalpleri ısıttı.

