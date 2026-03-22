Doğuştan Uzuv Engeli Bulunan Miniğin Kendi Başına Yemek Yemeği Öğrendiği Anlardaki Mutluluğu İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 08:36

Doğuştan gelen uzuv engelleri doğru bir adaptasyon süreci ile çevreye ve günlük yaşama uyum sağlayabiliyor. Bu süreçte fizyoterapi, ergoterapi gibi uzman destekleri ile desteklenerek çocuğun bağımsızlığının artırılması hedeflenir. Böylelikle özellikle günlük işlerini kendi başlarına halledebilecek hale gelebilirler. 

Bir baba doğuştan uzuv anomalisi bulunan çocuğuna kendi başına yemek yemeyi öğretmeye çalıştığı anları paylaştı. İlk başta zorlandığı için ağlayan miniğin, başarmasının ardından gelen gülümsemesi kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVwR8HpD8cx/
Ailelerin yaklaşımı bu süreçteki en kritik taşlardan biri.

Çocuklar, dünyayı ve kendilerini ebeveynlerinin gözlerindeki yansımadan öğrenirler. Videodaki babanın sakin, teşvik edici ve 'hayat böyle evlat' diyerek durumu normalleştiren tavrı aslında mükemmel bir örnek.  Aile durumu ne kadar doğal karşılarsa, çocuk da farklılığını bir 'engel' değil, sadece bir 'özellik' olarak görür. Videodaki gibi, çocuğun zorlansa bile bir işi kendi başına başarmasına izin vermek, onun özgüvenini ve 'yapabilirim' duygusunu geliştirir. Aile kendi kaygısını, acımasını veya stresini çocuğa yansıtırsa, çocuk da kendine karşı benzer hisler besleyebilir. Bu yüzden ailenin kendi psikolojik sağlamlığı üzerine çalışması çok değerlidir. Aile, çocuğun dış dünya ile kuracağı iletişimde bir rehber görevi görür; meraklı bakışlara veya sorulara nasıl cevap verileceği konusunda çocuğa model olur.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
